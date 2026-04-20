Ángel Cotán 20 ABR 2026 - 20:26h.

El Txingurri comparte la lista de convocados

Valverde alaba la unión de San Mamés y aclara que "para nada quería desmerecer a nuestra afición"

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No es un partido más para el Athletic Club. Tras una larga temporada de altibajos que comenzó con un increíble inicio en LALIGA EA Sports y la ilusión por la UEFA Champions League, el equipo rojiblanco baja al barro para acabar con cualquier duda y terminar de respirar más tranquilos. Este lunes, Ernesto Valverde ha despejado la gran duda ante Osasuna.

En su comparecencia previa al partido correspondiente a la jornada 33, el Txingurri valoró la enfermería de los leones, concentrada en dos nombres. El técnico valoró los estados físicos de Dani Vivian, Unai Egiluz y Beñat Prados: "Ayer Vivian hizo un entrenamiento y veremos hoy a ver si puede estar disponible. A ver si Prados puede volver a entrenar esta semana otra vez con nosotros. Tanto él como Egiluz son cruzados y son palabras mayores. Es verdad que han hecho una gran recuperación, pero luego llega el momento y cuesta. Son unas pequeñas molestias".

Horas más tarde, y ya completado el último entrenamiento, Valverde acaba con la gran duda para la 'final' ante Osasuna.

Ernesto Valverde resuelve la gran duda del Athletic

Dani Vivian acumulaba tres entrenamientos sin dejarse ver por Lezama. El zaguero, consciente de la importancia del choque ante el equipo rojillo, ha forzado la maquinaria y finalmente se cuela en la lista de convocados. Estos son los 24 futbolistas que Ernesto Valverde ha llamado a filas para el partido ante Osasuna en San Mamés: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yeray, Vesga, Berenguer, O. Sancet, Williams, Williams Jr., Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta y Rego.