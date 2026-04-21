Asís Martín Bilbao, 21 ABR 2026 - 07:32h.

Drama del Athletic con los derbis vascos esta temporada: 0 victorias en 8 partidos

Ambos equipos llegan este martes a San Mamés separados tan solo por un punto en la tabla

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Tarde de alarmas encendidas en San Mamés donde este martes se ven las caras, a partir de las 19.00 horas, el Athletic Club de un Ernesto Valverde que hasta ha salido a la palestra pedir ayuda a la afición a través de un vídeo editado en Lezama y el CA Osasuna de Alessio Lisci, que llega a Bilbao con la vitola de ser un equipo que siempre da dolores de muelas a los vizcaínos en su guarida.

El haber acumulado 4 de los últimos 18 puntos ha metido a los leones a tan solo seis puntos del descenso de categoría cuando quedan 21 por jugarse. Los tres primeros esta tarde noche en Bilbao en un nuevo derbi vasco que trae a los navarros por encima en la tabla y con la idea de seguir apurando incluso las opciones europeas (que también están a 6 puntos).

Si bien el declive de los equipos españoles ante los alemanes en Europa pone cada vez más complicado el que haya alguna plaza continental extra para el próximo curso, la Real Sociedad ha pasado la suya al ganar la Copa del Rey al Atlético de Madrid en La Cartuja.

DATO: El Athletic solo ha ganado a Osasuna en uno de los 9 últimos partidos que ambos equipos han disputado en San Mamés (entre liga y copa)

El dato curioso que acompaña al partido es que el Athletic, históricamente el conjunto vasco más fuerte y más poderoso económicamente, no ha ganado ni un solo derbi en esta temporada ni en LaLiga ni en la Copa. Pero es más, es que incluso ni siquiera lo ganó estando en la pretemporada en verano o al propio conjunto de Pamplona en la disputa de la final de la Euskal Herria Txapela en septiembre.

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La posible alineación de Ernesto Valverde este martes con el Athletic Club...

Tras volver la mayoría de su plantilla para el tramo final del campeonato, ahora Ernesto Valverde de cara al partido ante los navarros cuenta esta vez únicamente con la baja del centrocampista Beñat Prados, que ya está muy cerca de volver a jugar con el equipo bilbaíno, y la duda de Daniel Vivian, por lo que deberá hacer varios descartes.

El once titular del martes en San Mamés podría estar formado por Unai Simón bajo los palos; con Andoni Gorosabel o Jesús Areso en el lateral derecho, Dani Vivian (o Yeray) y Aymeric Laporte como centrales, con Yuri Berchiche en el lateral izquierdo; en el centro del campo harían pareja Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar; por delante, una triple media punta con Iñaki Williams en la banda derecha, Oihan Sancet en el centro y Nico Williams o Alex Berenguer escorado en la izquierda; quedando la punta de ataque para el donostiarra Gorka Guruzeta.

El Athletic tiene apercibidos a Aitor Paredes, Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Alex Berenguer y Yuri Berchiche, mientras que Osasuna a Rosier e Iker Muñoz

Los once titulares que puede alinear Alessio Lisci con el CA Osasuna en la visita a San Mamés...

El conjunto rojillo llega este martes a Bilbao en la novena plaza pero flojeando lejos de casa (solo ha conseguido 2 victorias en 16 partidos fuera de Pamplona), aunque ha mejorado algo en las últimas semanas y con las bajas de Benito, Catena y Osambela, estos dos últimos fuera de la lista por sanción. Un Osasuna que tan solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos ante rivales vascos en LaLiga (4 empates y 2 derrotas) pero que a cambio lleva sumados 3 empates consecutivos en Bilbao.

Visto así, el once titular del técnico italiano podría estar formado por Sergio Herrera bajo palos; con Rosier, Jorge Herrando, Boyomo y Javi Galán en la línea defensiva; el centro del campo sería para Jon Moncayola y Lucas Torró; por delante se situarían Rubén, Aimar Oroz y el internacional de nuevo cuño Víctor Muñoz; quedando la punta del ataque para el goleador Ante Budimir que ya suma 18 goles este curso entre Liga y Copa.