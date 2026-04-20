Asís Martín 20 ABR 2026 - 19:37h.

De Marcos pide autocrítica al Athletic, valora los candidatos al banquillo y un detalle de la final de Copa: "Me sorprendió"

Asume desde ya el mando en el Palacio de Ibaigane hasta el año 2030

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BilbaoTras oficializarse su nombramiento en la tarde del pasado sábado, el empresario bilbaíno Jon Uriarte Uranga repite mandato en el trono del Athletic Club -hasta el año 2030- tras no presentarse ninguna otra candidatura que la suya (remozada con 8 caras nuevas) a la convocatoria electoral de 2026.

Luego las elecciones que estaban convocadas para el viernes día 8 de mayo en el estadio de San Mamés y las urnas para introducir las papeletas se quedan en el almacén esperando un futuro uso en la siguiente década si todo va bien.

De momento, este lunes 20 de abril, la presidenta de la junta electoral Ainhoa Gutiérrez y el de nuevo presidente rojiblanco (la primera vez fue coronado en junio de 2022) han comparecido ante la prensa en las escalinatas del Palacio de Ibaigane, en la bilbaína Alameda de Mazarredo, para escenificar el momento con más focos que los de un fin de semana con una final de Copa del Rey por medio.

"Defender los colores del Club en los despachos es un orgullo, pero también lleva aparejada una gran responsabilidad. No tengo ninguna duda de que estaréis a la altura del reto", ha dicho a los nuevos miembros de la Junta

Allí, en el exterior del palacete, Jon Uriarte Uranga, de 48 años de edad, ha manifestado que "seguimos cargados de energía para hacer crecer al Athletic" y ha dado a la masa social las "gracias por la confianza depositada en nuestro equipo, en nuestro equipazo vamos a darlo todo para no defraudaros. Seguimos llenos de ilusión у cargados de energía para hacer crecer al Athletic" reiteraba en su segundo tramo de 4 años al mando de la nave.

De momento lo primero es enderezar la situación deportiva que no es nada boyante con 38 puntos y esa necesidad de vencer este martes en San Mamés al CA Osasuna de Alessio Lisci para poder acabar la tortuosa campaña con menos agobios.

"Osasuna es un rival muy complicado, pero tenemos confianza en que vamos a ser capaces de sacar ese partido adelante. Lo conseguiremos si estamos unidos, tal y como dijeron Ernesto Valverde y uno de nuestro capitanes, Yuri Berchiche" ha comentado.

"Necesitamos el apoyo de todas y todos los aficionados para que mañana podamos conseguir los puntos, conseguir esa citra que nos dé la permanencia у poder aspirar cuotas mayores"

Por su parte, la presidenta de la junta electoral, Ainhoa Gutiérrez, tras haberse desconvocado las elecciones ha dedicado unas palabras de agradecimiento a las personas que la han acompañado en la Junta durante el proceso electoral y, a continuación, ha felicitado al presidente y al resto de la Directiva por la reelección y les ha deseado "la mayor de las suertes de cara al nuevo periodo".

La nueva Junta Directiva del Athletic Club queda constituida de la siguiente forma:

Presidente: Jon Uriarte Uranga

Vicepresidenta 1ª: Nerea Ortiz Olarra

Vicepresidente 2º: Jon Ruigómez Matxin

Vicepresidente 3º: Javier Mariano Landeta García

Secretario: Jon Salinas Aguirre

Vicesecretario: Xabier Álvarez Lombardia

Tesorero: Guillermo Ruiz Longarte

Vicetesorero: Ibon Naberán Álvarez

Vocales:

Ignacio Urigüen Echeverria

Roque Echániz Urrutia

Laura Ruiz de Azua Esturo

Jose Urrutia Beristain

Goizalde Santamarina Cabrero

Asier Aurrekoetxea Etxebarria

Ana María Calvo Gaztañaga

Eduardo Saiz Lekue

Eneritz Alonso Urkijo

Juan Alcíbar Castellanos

Julen del Blanco Galarraga

Nerea Campo Saralegui