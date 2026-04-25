Asís Martín 25 ABR 2026 - 23:25h.

Uno por uno del Athletic en el Metropolitano: un Galarreta señalado, en lo bueno y lo malo

El Athletic ha perdido como siempre en el Metropolitano y no se asoma a las plazas europeas

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BilbaoDirectos a sala de prensa. El Athletic Club de Ernesto Valverde ha perdido (¡cómo no!) este sábado por la noche en el duelo de la jornada 32 de LALIGA EA Sports disputado en el estadio Metropolitano ante el desdibujado Atlético de Madrid del Cholo Simeone. que le ha remontado el 0-1 inicial de Aitor Paredes.

El Athletic, que está más cerca de Europa que de las plazas de descenso, estaba ante un gran oportunidad de dar un zarpazo ante un rival totalmente volcado en las semifinales de la Champions League del miércoles contra el Arsenal. Pero tras un duelo que ha terminado con un marcador de (3-2) con un nefasto inicio de la segunda parte no queda mucho más que acabar bien y presentar a Edin Terzic.

El sábado 2 de mayo habrá que visitar al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores en Mendizorrotza en la jornada 34 siguiendo con este calvario de temporada en la que se sigue con 41 puntos en mitad de la tabla.

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Al terminar el encuentro ante los colchoneros, ha hablado en Madrid Ernesto Valverde en la sala de prensa, donde ha comentado que "es una pena irnos de vacío con el partido que hemos hecho hoy aquí. Son un gran equipo, pero la pena ha sido el segundo gol porque hemos fallado en una jugada en la que estábamos nosotros atacando cerca de su área. Si nosotros hubiésemos llevado el segundo tiempo más adelante y con margen de ir hacia arriba nos podríamos haber hecho más con el juego" lamentó.

"El curso no ha terminado, hay equipos que aprietan por abajo y debemos ganar un partido cuanto antes. Nos estamos jugando todo. No estamos contentos con el resultado y nos vamos de vacío y eso nos mete más presión para el partido de Vitoria del próximo fin de semana" decía. Y es que el Athletic ya suma 16 derrotas en LaLiga, igual que Mallorca, Sevilla, Levante y Oviedo.

"Venimos de no hacer buenos partidos fuera de casa y sin duda hoy hemos merecido sacar algo de aquí pero lo que cuentan son los resultados, claro que duele perder, aunque hay maneras, podemos sacar cosas positivas de hoy, hemos plantado cara a un equipo titular del Atlético pero no ha podido ser".

Con 16 derrotas en 33 partidos, el Athletic suma la peor marca de toda su historia a estas alturas (como la 2006/07 y 2012/13)

Ernesto Valverde y la eterna derrota del Athletic Club ante el Atlético en el Metropolitano

"Hemos salido mal en la segunda parte, nos han hecho gol en su primera jugada que han tenido y hemos intentado ir hacia adelante pero el segundo tras una pérdida en ataque no han hecho gol en una contra. Aún había margen para empatar, pero ellos se han defendido bien y nos han vuelto a pillar con Sorloth ante Unai Simón y el último gol de Guruzeta ya no cambiaba el resultado".