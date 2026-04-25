Asís Martín 25 ABR 2026 - 22:54h.

Edin Terzic, helados, precisión y romanticismo alemán para el Athletic

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en el clásico ante los colchoneros de Simeone

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BilbaoPues Oihan Sancet se comió su segunda suplencia consecutiva, algo muy significativo de su mal momento... Nos toca analizar en ElDesmarque Bizkaia el repaso específico, jugador a jugador, de lo que ha sido la derrota del Athletic Club este sábado, en la jornada 32 de LALIGA que le ha enfrentado al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en el habitualmente gafado estadio Metropolitano donde los rojiblancos vizcaínos suman 13 derrotas y dos empates en los últimos 15 partidos ligueros jugados en el campo del Atlético.

Los leones de Ernesto Valverde, al que ya tan solo le quedan 5 partidos como entrenador rojiblanco, han sucumbido con un marcador de (3-2) gracias a los goles de Griezmann y Sorloth (2) que dieron la vuelta al inicial de Aitor Paredes a balón parado y al final de Gorka Guruzeta.

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Unai Simón (6): el portero internacional de Murgia venía de salirse ante Osasuna y de dejar su primera portería a cero en más de 4 meses. Aleluya. Ha salido de naranja y cual Mazinger Z por alto salvo en un córner en el 32' raro en él. En el 36' paraba un suave remate de Sorloth, poco más, lo malo es que para el 48' ya había empatado Griezmann y para el 53' remontado el '9' noruego.

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Andoni Gorosabel (5'75): el lateral de Arrasate ha mantenido el puesto tras su partidazo ante los rojillos en San Mamés. Ha lidiado con Baena de entrada y cumplía salvo en un resbalón, pero también le echó un buen capote a Simón en una cantadita del meta por arriba. Es el que más da el callo como '2'.

Dani Vivian (5'25): el 'Teniente' de Gasteiz ha recuperado a su pareja más habitual del pasado curso y le ha tocado mucho protagonismo, ya tuvo que jugarse el tipo en una cabalgata de Baena para el 5' y entrar a varios cortes con su contundencia de hace año y medio. Pena su ayuda involuntaria a Grizzi en el 1-1 yque se durmió en el 3-2.

Aitor Paredes (6'5): ¡Vaya reivindicación! el 'Americano' de Arrigorriaga vuelve al once y marca, no jugaba desde el 4 de marzo ante la Real en Copa, ha tenido que bailar con el gigantón Alex Sorloth en el balón parado y se ha ido soltando en alguna buena salida desde atrás. Ha marcado encima el 0-1 en el 22' en un gran cabezazo. Su segundo gol del curso. Un golazo ABP.

Yuri Berchiche (5'5): el 'Látigo' de Zarautz ha sido titular tras el susto sufrido ante Osasuna con un llamativo ahogamiento. Hoy ha estado igual de metido e intenso que siempre, luchador y acertado a la vez, en el 52' buscó el gol ante Oblak.

Iñigo Ruiz de Galarreta (6): el veterano centrocampista de Eibar ha tenido que lidiar con los Koke y cía, que siempre exigen mucho sacrificio físico y ha dado una Master Class. Tremendo. Ha salido robando un buen balón y poniendo otros dos de lujo en plan exhibición poniendo a 'Pare' la asistencia del 0-1. Por desgracia perdió un balón terrible en el 2-1 de Sorloth que cambió el partido. Cambiado en el 69

Alex Rego (5'75): el mediocentro de Bilbao ha sido el escolta de 'Galaxy' ante la sanción de Mikel Jauregizar por ver una roja ante Osasuna. Ha estado muy bien en el primer tiempo, vivo, despierto para alguna buena conducción y sin perder el sitio en exceso dándose una paliza.

Iñaki Williams (4): la 'Pantera Negra' ha sumado ya sus 505 partidos oficiales y sigue en busca de cazar esta misma temporada a Markel Susaeta (507). Ya está a tiro de lograrlo. No estuvo fino en una buena llegada de Gómez en el primer tiempo, se ve que le falta ese click y ha sido de los pocos no entonados. Cambiado en el 69

Unai Gómez (5'5): el 'Stallone' de Bermeo ha vuelto a ser titular y ha tratado de presionar y darle vigor físico al equipo ante un rival siempre potente en esa faceta. Ha estado bien, con mucha movilidad y hasta un gran pase a Iñaki que éste malogró en una bella contra. Cambiado en el 62 cuando ya no la olía

Nico Williams (5'5): el 'Cohete de Ébano' del Athletic ha sumado una muesca más de camino al Mundial 2026 y ha empezado poco fino ante Marcos Llorente y ante las ayudas de Giuliano. Valverde le echó alguna bronca por estar despistado en alguna salida, pero es verdad que va a más. Cambiado en el 69

Gorka Guruzeta (6): el 'Killer' donostiarra, que lleva 16 goles este curso, ha tenido una buena ocasión para el 2' que le sacó Oblak; ha tratado de ayudar al centro del campo a falta de balones para engatillar en área de Oblak como el que sí tuvo en el 61'. Marcaba ya en el 96'.

Los suplentes del Athletic Club frente al Atlético: los 5 cambios de Ernesto Valverde en el Metropolitano

Oihan Sancet (sc): salió por Unai Gómez. Cumplía hoy mismo sus 26 años. Ha

Adama Boiro (sc): sale para proteger a Yuri Berchiche tras el susto del martes.

Alex Berenguer (sc): sale por Iñaki Williams.

Robert Navarro (sc): sale por Nico Williams. Ha empezado muy bien.

Mikel Vesga (sc): sale por Ruiz de Galarreta.