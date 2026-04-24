Joaquín Anduro 24 ABR 2026 - 19:11h.

Valverde repasa la actualidad del Athletic y de su rival, el Atlético

Yuri Berchiche puede con todo y se muestra agradecido con la afición de San Mamés

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El Athletic dio un paso adelante importante al ganar a Osasuna el pasado martes para escapar del peligro del descenso para poder mirar a Europa pero Ernesto Valverde aún no se fía. El entrenador cacereño prefiere asegurar la salvación cuanto antes mejorando la imagen fuera de casa y resta importancia a las rotaciones del Atlético de Madrid mirando a la Champions, ya que espera igualmente la mejor versión de los colchoneros.

Ernesto Valverde, sobre el Atlético de Madrid-Athletic

Participación de Yuri, Laporte y Yeray: "Esperamos que sí. Vamos a ver el entreno de hoy, pero Yuri ya estaba bastante bien y, en el caso de Aymeric y de Yeray, pues recuperándose de lo del otro día. Vamos a ver, pero esperamos que estén todos".

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Qué Atlético espera: "Hombre, nosotros, cuando vamos a jugar contra un rival, siempre esperas la mejor versión del rival para poder combatirla. Está claro que el Atlético está teniendo un calendario terrible. Pensar que te estás jugando unos cuartos de final durante la semana, el fin de semana tienes una final de Copa y, según terminas la final de Copa, tienes que volver a jugar un partido de Liga y luego otro partido de Liga, y tienes que jugar una semifinal... Es algo a tener en cuenta y también le da mucho mérito a la temporada que están haciendo. Están haciendo cambios porque los jugadores, no solo los del Atlético, los nuestros y los de otros equipos, van cayendo por la acumulación de partidos. No sé la alineación que puede sacar su entrenador, Simeone, pero entendemos que será un equipo competitivo igualmente".

El Atlético, pensando en la Champions: "Está claro que el partido que tienen es un partido importante. Nos vamos a enfrentar con un rival que puede ser campeón de Europa, pero también entiendo que ellos pensarán en preparar bien ese partido, y la mejor manera de prepararlo siempre es viniendo de una victoria. Obviamente, juegan en su casa, con responsabilidad, y vuelvo a decir que entiendo que seguramente veremos a un rival de alto nivel, como siempre lo es, y competitivo, como siempre lo es. No sé si harán más cambios o menos pero sí creo que mi pensamiento también sería preparar el partido del miércoles con una victoria previa".

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Salvación casi asegurada y mirar a Europa: "Yo, cuando veo al resto de los equipos, también hablo ligeramente de las cosas. La salvación está asegurada y Europa lo tenemos también cerca, pero está claro que, mientras tú tengas algo de fuego en tu casa, no puedes estar pensando en otra cosa más que en apagarlo. Nuestra intención, desde luego, es apurar cada partido para sumar puntos para poder tener otros objetivos pero, nuestro primer objetivo, viniendo de donde venimos y viendo la situación en la que hemos estado, es asegurarnos esa salvación y después poder mirar más lejos, pero lo primero es lo primero"

Oportunidad para mejorar fuera de casa: "Sí, es una prioridad para nosotros. Fuera de casa no hemos jugado bien y no estamos jugando bien y eso es porque nos han faltado cosas en esos partidos y lo tenemos que revertir. Porque nosotros hemos sido, fuera de casa, un equipo bastante fiable durante bastante tiempo, y este último mes y medio no lo estamos siendo y queremos cambiarlo y esta es nuestra oportunidad. Nosotros también vemos este partido también como algo único, no vemos mucho más allá. No vemos que quedan seis partidos; vemos este partido y nos tenemos que centrar en este partido y en la oportunidad que tenemos".

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Qué cosas le han faltado al Athletic fuera de casa: "Pues cosas, cuando no ganas siempre te falta algo. A veces te falta acierto, a veces te falta tener más juego, a veces te falta tener más contundencia, a veces te falta ser mejor en los duelos... Eso ya lo analizamos internamente".

Mala racha del Atlético: "A ver, este año, la fisonomía de LALIGA, en cuanto a las posiciones, no es como otros años, que ha sido un poco más equilibrado. Este año hay una distancia entre los cuatro primeros y el resto bastante grande. Los cuatro primeros han acumulado muchos puntos y luego, estamos ahí unos cuantos, desde el sexto hasta el último, estamos todos muy cerca. Esa distancia también ha hecho que, teniendo en cuenta tantos partidos que ha tenido el Atlético, han ido repartiendo esfuerzos y centrándose también en otras competiciones. Al final ha llegado a la final de Copa, está a un paso de llegar a la final de Champions... No se pueden jugar más partidos que los que ha jugado el Atlético, es una barbaridad. Además, con el calendario actual más los jugadores internacionales que tienen con sus selecciones. Esto es una locura".

Malos resultados en casa del Atlético: "Yo he ido con otros equipos y me parece que no he perdido nunca contra el Atlético fuera de casa. Con el Athletic sí que no he ganado. Lo digo porque a veces no es cosa mía tampoco. También es verdad que ganamos en uno de los partidos más importantes, que fue aquella semifinal. Pero es verdad, me gustaría ganar allí con el Athletic. Es verdad que, de un tiempo a esta parte, el Atlético ha dado un paso importante a nivel competitivo y nos ha resultado muy difícil a nosotros ganar allí. Igual que ha resultado difícil ganar a mucha gente, porque en ese estadio ellos se hacen muy fuertes allí. Pero siempre tienes una oportunidad y esta es la que queremos aprovechar".

Cómo trastoca la baja de Jauregizar: "Ha habido otros partidos en los que no ha jugado, pero, obviamente es un jugador importante para nosotros por el entusiasmo y la energía que tiene o por lo fuerte que es en los duelos. Evidentemente, me hubiese gustado contar con él, pero ellos también tienen bajas, es lo normal".