Asís Martín 23 ABR 2026 - 15:48h.

Todo Bilbao espera que Yuri renueve por una temporada más con el Athletic Club

Un banquetazo para despertar a Oihan Sancet

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Bilbao¡Qué maravilla verle bien! No nos vamos a engañar, cuando el martes Yuri Berchiche se frenó en seco en el centro del campo y se dejó caer sobre el terreno de juego de San Mamés con la mano en el pecho no pocos espectadores en el campo -y también a través de las pantallas de televisión- suspiraron se asustaron con la llamativa reacción del ‘Látigo’ de Zarautz sin que hubiera habido por medio ni un golpe o choque, etc...

Rápidamente los compañeros del Athletic Club pidieron la asistencia médica para el fogoso futbolista guipuzcoano que, en palabras de su entrenador Ernesto Valverde en la sala de prensa 'Jose Iragorri', tenía “sensación de ahogo, tal vez una leve taquicardia”, y por ello se retiró del partido, dando entrada al joven Adama Boiro, agarrándose el cuerpo de forma extraña rumbo a los vestuarios.

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Yuri Berchiche, una fuerza de la naturaleza y una roca para el Athletic Club

Afortunadamente, el veterano futbolista rojiblanco, que ya ha cumplido los 36 años, y en principio tiene en mente renovar por una campaña más, salvo que pegue ahora una fuerte ziaboga,... ha pasado el corte de las pruebas médicas porque está entrenando en Lezama con absoluta normalidad con el resto de sus compañeros.

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Y por tanto, todo indica que si Ernesto Valverde así lo quiere pueda estar disponible este sábado 25 para el encuentro en el estadio Metropolitano frente al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que arrancará a las 21.00 horas y corresponde a la Jornada 32 de LALIGA.

Yuri Berchiche (10 de febrero de 1990), que recientemente ofreció una rueda de prensa en Lezama muy alabada por la afición zurigorri, por su sinceridad y profundidad, ha salido además hoy al quite en las redes sociales para agradecer en sus cuentas "todo el apoyo que he recibido" desde el martes en una situación que siempre es compleja para un deportista, que se vio sofocado en medio de un ambiente de mucho calor, que incluso derivó en una tormenta eléctrica en Bilbao.