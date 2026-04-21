Asís Martín 21 ABR 2026 - 21:34h.

El Athletic se reconcilia con San Mamés y vuelve a mirar a Europa tras batir a Osasuna (1-0)

El Athletic había pedido ayuda a San Mamés para este derbi ante Osasuna pero ha perdido varios jugadores

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BilbaoTras hacer una llamada de alerta a sus aficionados a través de jugadores y del míster Ernesto Valverde, el Athletic Club ha vencido en San Mamés en la jornada 33 al CA Osasuna de Alessio Lisci, pero la sudada victoria ante los rojillos, acabando el encuentro con 10 jugadores por la expulsión de Mikel Jauregizar, ha sido vital y trascendente, sobre todo propulsado por la gran actuación del guardameta internacional Unai Simón, que ha sido el MVP de la noche, pero ha pasado su factura al Athletic Club a nivel físico.

Ya que aparte de la baja fija del centrocampista de Bermeo para este sábado en la jornada 32 ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, al ver dos tarjetas amarillas por parte del árbitro catalán Víctor García Verdura, el técnico rojiblanco vio como dos de sus futbolistas titulares en defensa, Aymeric Laporte y Yuri Berchiche tuvieron que marcharse por sendos problemas físicos a lo largo de la segunda mitad.

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El galo de Agen Laporte pareció sufrir un problema muscular, por lo que tuvo que salir Dani Vivian quien había sido duda en la convocatoria durante toda la semana después de perderse tres entrenamientos en Lezama y veremos si llega Aymeric ante los colchoneros, pero no tiene buena pinta.

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Y por su parte lateral izquierdo de Zarautz Yuri Berchiche, sin quedar muy clara la acción, sufrió un fuerte golpe en el pecho. Quedó tendido en el terreno de juego y pidió rápidamente el cambio, dando entrada a Adama Boiro en su lugar para la recta final del choque en el que repetimos el Athletic, estuvo en inferioridad numérica después de que en el 90, dando ocho minutos de alargue por parte del colegiado, se expulsara al compañero Iñigo Ruiz de Galarreta en el centro del campo.

Fuerte susto en el Athletic con Yuri Berchiche que ya va mejor

Valverde explicaba al acabar que "Yuri Berchiche está ya más tranquilo, se estaba ahogando en una especie de taquicardia pero no soy médico, estaba como ahogado y asustado pero ya está más tranquilo y está bien, recuperado, se ha asustado un poco él".

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Y otro que sufrió mucho y casi no pudo acabar ha sido Yeray que ha estado toda la parte final con muchos dolores en el muslo izquierdo y se le veía sufrir en cada despeje que tuvo que hacer.

Por lo tanto, habrá que estar atento a los pocos entrenamientos que quedan tres, antes del encuentro ante un Atlético de Madrid, muy dolido, tras perder la final de la copa del Rey en la Cartuja de Sevilla ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.