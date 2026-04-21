Asís Martín 21 ABR 2026 - 18:57h.

Andoni Iraola señala que el Athletic no influyó en su decisión y mantiene la incógnita: "O en una selección"

El centrocampista navarro del Athletic se había operado de la rodilla

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BilbaoTras hacer una llamada de alerta a sus aficionados a través de Ernesto Valverde y hasta abaratar el precio de las entradas para este Derbi vasco, el Athletic Club regresaba este martes a la protección de San Mamés en la jornada 33 de la competición liguera para medirse al CA Osasuna de Alessio Lisci, en otro partido de alto voltaje, con el doble reto de escapar de los agobios y hasta tal vez colocarse entre los candidatos a Europa.

Poco antes de comenzar el partido entré el Athletic Club y el CA Osasuna en San Mamés el futbolista navarro pero rojiblanco Beñat Prados era entrevistado por DAZN donde ha explicado por qué sigue fuera de las convocatorias de Ernesto Valverde.

Ha comentado que "doy pasos grandes ya últimamente, empecé a entrenar con el equipo pero tuve una molestias y eso me obligó a parar, fue duro al estar ya a las puertas de regresar, pero ahora voy bien y yo espero que el miércoles ya me reintegro al grupo y a ver si puedo jugar algún partido antes de que acabe La Liga".

Beñat Prados y el complicado curso del Athletic Club

"La verdad es que es complicado, al final todos esperábamos una temporada bastante mejor pero no nos están saliendo las cosas, así que esperamos que este derbi nos dé confianza para buscar el objetivo más grande que podamos, es una final ante Osasuna y lo necesitamos de verdad y ojalá que nos llevemos los 3 puntos" ha deseado.

Entradas abaratadas y comunión en la grada de la Catedral este martes... "Claro, cuando San Mamés empuja las noches aquí son super bonitas, seguro que hacemos un inicio muy bueno del Derbi, tenemos que dar de nuestra parte para enganchar a nuestro público y que estén activos" cerraba Beñat Prados.