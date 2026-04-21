Iñigo Pérez, cada vez más cerca del Villarreal

Jorge Morán 21 ABR 2026 - 20:21h.

El técnico tendría un acuerdo para ser el sustituto de Marcelino

La Conference League le pasa factura al Rayo Vallecano en LALIGA

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El futuro de Iñigo Pérez parece estar lejos de Vallecas. El técnico que está haciendo historia con el Rayo Vallecano en Europa podría tener sus días contados en la capital madrileña. Y es que según apuntan desde varias fuentes, el de Navarra se habría decantado por el Villarreal pese a las informaciones que le colocaban en el Athletic Club de Bilbao.

El técnico del Rayo Vallecano es en estos momentos uno de los entrenadores más cotizados de LALIGA EA SPORTS. Llegó a Vallecas como segundo de Iraola, pero fue tras coger las riendas del equipo cuando demostró todo su valor. Ahora, en su mejor momento, sus caminos parecen separarse.

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Acuerdo entre Iñigo Pérez y el Villarreal

Poco antes de los cuartos de final del Rayo Vallecano ante el AEK de Atenas, las informaciones llenaron de miedo a los rayistas. Iñigo Pérez interesaba al Villarreal, quién veía al entrenador navarro como el hombre perfecto para su nuevo proyecto de futuro. Pero aunque la temporada todavía no se ha terminado, el técnico parece haber decidido su futuro.

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Según las informaciones de Matteo Moretto en 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca, el fichaje de Iñigo Pérez por el Villarreal es una realidad. El club de Castellón quiere que se convierta en el sustituto de Marcelino García Toral y ya habría llegado a un acuerdo con el del Rayo Vallecano. Aunque no hay nada firmado, el contrato ya estaría apalabrado lo que sería uno de los movimientos más importantes en el mercado de fichajes de LALIGA EA SPORTS.

Una salida del Rayo Vallecano que, aunque duela, es entendida por todos los aficionados. La realidad que vive Iñigo Pérez en el club vallecano no es nada óptima y ya ha dejado claro en varias ocasiones su crítica hacia una gestión nefasta por parte de Martín Presa.