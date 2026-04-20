Jorge Morán 20 ABR 2026 - 09:32h.

La cantera y el femenino siguen olvidados en el Rayo Vallecano

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El Rayo Vallecano está viviendo un sueño. Con su clasificación a las semifinales de la Conference League, los vallecanos están haciendo historia de la mano de un Iñigo Pérez que podría tener los días contados en el club. Pero todo lo bueno que ocurre en el primer equipo, no es un fiel reflejo de un gestión nefasta que está hundiendo a la cantera y al femenino.

Desde hace años, el abandono de Martín Presa de sus 'otros' equipos ha quedado palpable. La Ciudad Deportiva es un desastre, sin agua caliente en las duchas, con campos destruidos y con cero interés para hacer crecer a los jóvenes jugadores o a los entrenadores. Y todo esto ha quedado demostrado en un domingo muy triste por Vallecas.

Tres descensos en la cantera del Rayo Vallecano

Durante años, la cantera del Rayo Vallecano fue una de las mejores de Madrid y de España. Luchaba contra otros grandes como Real Madrid o Atlético, pero muchos jóvenes preferían vestir la camiseta del club vallecano. Atrás queda el doblete cosechado por su juvenil A de Copa del Rey y División de Honor o el ascenso de un filial que este fin de semana se ha terminado ahogando.

"Final del partido en Alcalá. Con este resultado el filial desciende de categoría", con este mensaje informaba el Rayo Vallecano del descenso tras su derrota a manos del RSD Alcalá por 3-0. Pese a cambiar de entrenador hace unas semanas, de Jorge Vallejo a a Toni Paredes, el segundo equipo jugará la próxima temporada en Tercera RFEF.

Un descenso que supuso el tercero de una mañana en la que el Femenino tampoco tuvo su día. Un equipo histórico como el Rayo Femenino, quién tiene en sus vitrinas tres ligas, una Copa del Rey e incluso ha jugado Champions League, descendió a Tercera RFEF, la cuarta división del fútbol español.

Después de 19 temporadas en primera, el Rayo descendió en 2022 y también en 2023. Pese a que lograron mantenerse milagrosamente en Segunda RFEF durante un año, esta vez no han podido hacerlo. A esto también se le une el descenso del Femenino B a la Primera División Autonómica de Madrid.

Sin duda, un día negro en Vallecas que simplemente es el fiel reflejo del abandono por parte de Martín Presa, quién apenas está pendiente de la cantera y de un Femenino que van camino de la desaparición.