Celia Pérez 17 ABR 2026 - 10:23h.

El Rayo consiguió anoche una historia clasificación a semis de Conference

Cuadro de Conference League 2026 y cruces de semifinales

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El Rayo Vallecano hizo historia anoche la imponerse al AEK Atenas y obtener su billete para semifinales de la Conference League, en lo que supone el mayor hito del club madrileño a nivel continental. Eso sí, a pesar del 3-0 de la ida, a los de Íñigo Pérez les tocó sufrir para sacar adelante una eliminatoria en la que la vuelta se saldó con un 3-1, decantando la balanza y provocando la celebración de miles de aficionados franjirrojos. Fue una noche llena de emoción donde Isi Palazón marcó un gol para la historia, convirtiéndose así en protagonista del cántico de la hinchada.

Desde la grada donde se encontraba los aficionados del Rayo Vallecano, comenzó a sonar la versión adaptada al futbolista franjirrojo de la conocida canción de Bad Bunny CAFé CON RON. "Por la mañana café, por la tarde ron, llévanos a Leipzig, Isi Palazon", entonaron cuando aún el futbolista se encontraba en el terreno de juego antes de marcharse a vestuarios.

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Resulta que la canción del conocido cantante puertorriqueño se ha convertido en un himno en las celebraciones. Si este jueves sonó con fuerza desde Atenas, la afición de la Real Sociedad también hizo lo propio con ella para celebrar el pase a la final de la Copa del Rey con Oskarsson como protagonista.

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La afición franjirroja está eufórica y no es para menos, el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez está pulverizando todos los registros de ilusión escribiendo una de las páginas más brillantes del club en sus 101 años de historia. El próximo rival será el Estrasburgo, al que se medirán primero en Vallecas y después en la ciudad francesa en la vuelta. En juego el pase a la final para pelear por el primer título continental de su historia frente al ganador de la eliminatoria entre Shakhtar Donetsk y el Crystal Palace.