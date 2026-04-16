Alineaciones confirmadas de AEK y Rayo Vallecano hoy, vuelta de cuartos de Conference League

El cuadro madrileño defiende el 3-0 del partido de ida

Cuadro de Conference League 2026 y cruces de semifinales

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Alineaciones confirmadas en Atenas. El Rayo Vallecano visita al AEK con el objetivo de defender el 3-0 del partido de ida disputado en Vallecas y meterse por primera vez en su historia en unas semifinales europeas. Una cita con el destino en una competición, la Conference League, en la que los madrileños tienen serias opciones de llegar a la final e incluso alzarse con el título.

Once del AEK de Atenas

Condicionados por la baja de Luka Jovic, su referencia ofensiva, el AEK sale con Strakosha; Rota, Moukouidi, Filipe Reivas, Pilios; Koita, Marin, Pineda, Kutesa; Zini y Varga.

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En el banquillo local estarán Angelopoulos, Brignoli, Gacinovic, Georgiev, Kaloskamis, Eliasson, Vida, Penrice y Pereyra.

Once del Rayo Vallecano: bajas y novedades

Iñigo Pérez sale con todo. El técnico recupera finalmente a Augusto Batalla para ocupar la portería y saca a sus mejores hombres, dejando claro que están ante una oportunidad histórica y que no hay lugar a las rotaciones. Ilias, Isi, Álvaro y De Frutos serán los cuatro atacantes del equipo.

Así pues, el Rayo sale de inicio con Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Ciss, Unai López; Ilias Akhomach, Isi, Álvaro García; y Jorge de Frutos.

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En el banquillo del equipo madrileño esperarán su turno Cárdenas, Molina, Díaz, Trejo, Alemao, Camello, Gumbau, Balliu, Espino, Óscar Valentín y Mendy.