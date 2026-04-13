La discusión de Martín Presa con la seguridad de Son Moix tras denunciar que había sido insultado

Saray Calzada 13 ABR 2026 - 08:31h.

Martín Presa denunció que le habían dicho "hijo de p***" cerca de los vestuarios

Uno por uno del Rayo Vallecano ante el Mallorca: cuatro suspensos y se salvan justos en Son Moix

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El Rayo Vallecano se enfrentaba al Mallorca en la jornada 31 de LALIGA EA Sports. El resultado para los rayistas no fue el mejor y los bermellones consiguieron respirar un poco para poder tomar algo de distancia del descenso. Más allá del resultado, de lo que se está hablando es del incidente que vivió Martín Presa al término del partido.

El presidente del conjunto de la franja denunció haber recibido insultos cerca del vestuario. Asegura que alguien que estaba en el túnel de vestuarios le llamó en reiteradas ocasiones "hijo de p***", según contaron en 'Tiempo de Juego' de la cadena COPE.

Martín Presa y el lío en Son Moix

Martín Presa no solo terminó enfadado con el hecho en sí, si no con la poca actuación que vio con respecto al suceso. En redes sociales ha circulado un vídeo en donde se ve al mandatario del club madrileño dirigirse a la seguridad de Son Moix y a la Policía para denunciar este hecho. Él parece enfadado mientras lo cuenta y se encuentra con la pasividad de los agentes.

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Según el citado medio, Presa estaba muy enfadado con la pasividad de la seguridad y del director de LALIGA, que no actuaron para evitarlo. Aseguran también que no quiere dejar el suceso aquí y su intención es denunciar lo sucedido. También quiere llamar personalmente a Javier Tebas para que quede constancia de lo que sucedió y de la poca actuación que vivió al respecto.

Más allá de este hecho, el Rayo sigue sin terminar de hacer los deberes en LALIGA. A pesar de su buena imagen en Europa, el conjunto rayista va a terminar sufriendo más de la cuenta para asegurarse la permanencia. Los de Iñigo Pérez parecían estar pensando más en lo que vendrá el jueves en Atenas que en el Mallorca y lo acabaron pagando caro.

"Cuando pierdes 3-0 hay muchas cosas que analizar, pero es doloroso. Hay que separar la victoria ante el AEK con la derrota de hoy. No creo que sea justo decir que sea por cansancio. Nos han superado, han acertado, no hemos hecho el gol... Hemos tenido ocasiones, pero no hemos tenido control del partido", dijo el entrenador tras la derrota.