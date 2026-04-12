Andrea Esteban 12 ABR 2026 - 18:10h.

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El Rayo llegó a Son Moix con intención de morder, pero acabó siendo el que salió mordido (3-0). Bajo la lluvia, el partido se fue inclinando poco a poco hacia el Mallorca, donde Muriqi impuso ley y Virgili sentenció. Los de Íñigo Pérez reaccionaron tras el descanso y rozaron meterse en el partido, pero cuando quisieron apretar de verdad ya era demasiado tarde.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto vallecano en la jornada Retro de LALIGA EA SPORTS.

Las notas de los jugadores del Rayo Vallecano ante el Mallorca

Dani Cárdenas (6): De lo mejor del Rayo. Evitó que el resultado fuera más abultado con varias paradas de mérito, especialmente en la primera mitad. Poco pudo hacer en los goles.

Andrei Ratiu (4): Superado en defensa y además vio amarilla. Le costó contener las llegadas por su banda y aportó poco en ataque.

Florian Lejeune (5): Intentó liderar atrás, pero sufrió con Muriqi y vio amarilla. Correcto a balón parado, pero sin imponerse.

Nobel Mendy (4): Irregular. Cometió errores y fue sustituido al descanso. Amarilla y sensación constante de inseguridad.

Pacha Espino (6): De los más activos. Generó peligro con centros, uno de ellos para Nteka que casi acaba en gol. Cumplidor.

Pedro Díaz (5): Discreto. No logró dar continuidad al juego ni marcar diferencias en el centro del campo.

Gerard Gumbau (4): Lo intentó desde lejos, pero sin acierto. Partido plano, sin peso real en el juego.

Óscar Valentín (4): Desaparecido. Apenas influyó y fue sustituido al descanso. El equipo mejoró sin él.

Álvaro García (5): De los pocos que generó algo de peligro. Puso centros interesantes, aunque sin premio.

Ilias Akhomach (5): Activo pero impreciso. Participó en ataque, pero no logró concretar jugadas. Sustituido en la segunda parte.

Randy Nteka (5): Tuvo una clara de cabeza y no la aprovechó. Peleó mucho, pero sin eficacia. Además, vio amarilla.

Los suplentes de Íñigo Pérez

Pep Chavarría (5): Entró para dar frescura por banda, pero sin demasiado impacto.

Pathé Ciss (5): Aportó físico en el centro del campo, aunque sin cambiar el ritmo del partido.

Jorge de Frutos (6): El más peligroso desde el banquillo. Tuvo la ocasión más clara del Rayo en la segunda parte, pero se encontró con Leo Román.

Alemao (n.c)