Alberto Cercós García 12 ABR 2026 - 18:19h.

Triunfo bermellón para salir de nuevo del descenso

Lesión confirmada en el RCD Mallorca: quirófano y adiós a la temporada

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Victoria importantísima, y contundente, del RCD Mallorca en Son Moix ante el Rayo Vallecano. Un doblete de Vedat Muriqi y el estreno goleador de Jan Virgili en Primera División, fue suficiente para noquear a un equipo madrileño que parece pensar más en la Conference League. Los de Martín Demichelis vuelve a salir del descenso gracias al 3-0 de esta tarde en Palma: con 34 puntos ascienden a la 15ª posición y meten en serios problemas a Elche, Valencia, Sevilla o al propio Rayo.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto bermellón en la jornada Retro de LALIGA EA SPORTS.

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Las notas de los jugadores del RCD Mallorca

Leo Román: 7'5. Seguro bajo los palos y portería a cero. El ibicenco no tuvo muchas complicaciones, pero respondió con nota a las intentonas visitantes.

Pablo Maffeo: 6'5. Buen partido del lateral. Se ha dejado el físico, ha participado en el ataque bermellón y ha cumplido con creces sus tareas defensivas.

David López: 6. Aprobado con creces para el canterano del Mallorca. Sin mucho trabajo, pero sólido.

Omar Mascarell: 6. Fuera de su zona de confort, pero también cumpliendo con creces en el rol de central.

Johan Mojica: 7. Incansable en la banda izquierda, tanto en ataque como en defensa. Cumplidor.

Samu Costa: 6. Partido flojo del portugués. Si bien estuvo correcto en todo momento, no tuvo mucha incidencia en el resultado final del equipo.

Manu Morlanes: 5'5. Poca incidencia, pero cumplidor. Durante parte tuvo acercamientos de peligro en el área rival. Fue de más a menos.

Pablo Torre: 7. Asistencia en el 3-0 y rozando el gol. El cántabro estuvo a las mil maravillas y cumplió en el centro del campo. Tiró de calidad para dominar.

Sergi Darder: 8. La brújula del Mallorca. Gran partido del de Artà en su mejor posición, la de pivote. Que él esté bien se traduce en un buen resultado del equipo.

Zito Luvumbo: 8'5. De los mejores del partido. El atacante bermellón se exprimió al máximo, asistió a Vedat Muriqi en el 2-0 y se marchó ovacionado de Son Moix. Está con la flechita para arriba.

Vedat Muriqi: 9. Doblete y directo a la historia. No solo saca de nuevo al equipo del descenso, sino que supera a Samuel Eto'o como máximo goleador en Primera del club. Único. Leyenda.

Los suplentes de Martín Demichelis

Jan Virgili: 7.

Takuma Asano: 5'5.

Marash Kumbulla: 5.

Abdón Prats: ns/nc.

Antonio Sánchez: ns/nc.