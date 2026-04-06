Lesión confirmada en el RCD Mallorca: quirófano y adiós a la temporada

Martín Demichellis pierde a su capitán

El Big Data predice el final de LALIGA tras la última jornada: el descenso, al rojo vivo con el Sevilla

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Malas noticias desde la enfermería del RCD Mallorca. Dos días después del gran triunfo ante el Real Madrid para salir de los puestos de descenso, el club ha confirmado una lesión importante de Antonio Raíllo, quien no volverá a jugar en lo que resta de temporada. El central ya se había perdido el duelo ante el conjunto blanco y tampoco estará disponible en las ocho últimas jornadas.

"Antonio Raíllo será intervenido mañana en Barcelona de su lesión en el tobillo izquierdo. La disponibilidad del jugador dependerá de su evolución", ha publicado la entidad balear a través de sus cuentas oficiales.

El andaluz, que viajó este lunes a Barcelona para someterse a la operación, ya estuvo en el dique seco esta temporada por una lesión de clavícula y tuvo que forzar en diciembre tras una fractura de pómulo por la que también fue operado. Ahora ha sufrido una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo con la que dice adiós a lo que resta de curso.

Las bajas del RCD Mallorca para final de temporada

Así pues, Martín Demichelis tendrá que afrontar el tramo decisivo de la temporada sin uno de sus jugadores más importantes. El próximo fin de semana, ante el Rayo Vallecano, tampoco estará su otro central titular, Martin Valjent, sancionado por acumulación de tarjetas. Además, Jan Salas aún se recupera de su rotura de ligamento cruzado anterior, mientras que Lucas Bergstrom arrastra molestias y tiene el cartel de duda.

Tras ganar al Real Madrid en un final frenético marcado por el gol de Muriqi en el descuento, el Mallorca ha conseguido salir de los puestos de descenso y se sitúa en 16ª posición con 31 puntos, los mismos que el Sevilla FC y sólo 2 puntos por encima del Elche CF, que marca actualmente la zona roja de la clasificación junto al Levante UD y el Real Oviedo.