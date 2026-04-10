Redacción ElDesmarque Madrid, 10 ABR 2026 - 09:20h.

Las taquillas del Estadio de Vallecas abren a las 11.00 y muchos aficionados llevan toda la noche haciendo cola para conseguir una entrada

Augusto Batalla enciende las alarmas en el Rayo Vallecano con una lesión que pinta "muy mal"

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El Rayo Vallecano ganó por 3 goles a 0 al AEK en el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League donde el portero del Rayo, Augusto Batalla, dio el susto de la tarde en una jugada donde recibió un fuerte golpe en la rodilla. Al acabar el partido, el argentino encendió las alarmas tras asegurar que pinta "muy mal". El club de la franja jugará la vuelta el jueves que viene y sus aficionados ya han empezado a hacer cola para conseguir una entrada después de que la venta fuera anunciada ayer por la tarde. Según la UEFA, hay alrededor de 1400 entradas disponibles y muchos de los hinchas del club de Vallecas llevan toda la noche esperando.