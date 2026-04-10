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En vídeo, los aficionados del Rayo hacen cola toda la noche para conseguir una entrada para el partido ante el AEK

En vídeo, los aficionados del Rayo hacen cola toda la noche para conseguir una entrada para el partido ante el AEK
La cola de los aficionados del Rayo en el Estadio de Vallecas. ElDesmarque
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El Rayo Vallecano ganó por 3 goles a 0 al AEK en el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League donde el portero del Rayo, Augusto Batalla, dio el susto de la tarde en una jugada donde recibió un fuerte golpe en la rodilla. Al acabar el partido, el argentino encendió las alarmas tras asegurar que pinta "muy mal". El club de la franja jugará la vuelta el jueves que viene y sus aficionados ya han empezado a hacer cola para conseguir una entrada después de que la venta fuera anunciada ayer por la tarde. Según la UEFA, hay alrededor de 1400 entradas disponibles y muchos de los hinchas del club de Vallecas llevan toda la noche esperando.

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