Diego Páez de Roque 09 ABR 2026 - 21:57h.

El futbolista se rindió a la afición tras marcar contra el AEK Atenas

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Ilias Akhomach, un enamorado más de Vallecas 3 meses después de dejar VillarrealIlias Akhomach ha caído de pie en el Rayo Vallecano. El atacante marroquí disputó la última Copa África y, tras la final, completó sus primeros partidos con el equipo de la franja.

Desde que debutó el 24 de enero contra Osasuna han pasado dos meses y medio, pero el extremo ya ha declarado su amor por Vallecas. Esta tarde, el club madrileño ha disputado uno de los partidos más importantes de su historia, y en el que Ilias Akhomach ha sido clave anotando el primer gol y participando en el segundo.

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Ilias Akhomach, un enamorado más de Vallecas

Tras el encuentro, el '12' rayista habló para Movistar +, donde se rindió a la afición vallecana a pesar de no llegar a los 3 meses en el club madrileño.

"La gente aquí, desde que vengo de Villarreal, he visto que es lo mejor que tiene el club. El grupo que hay aquí, tanto la afición, que nos apoya siempre. Es de agradecer", mencionó el atacante.

Ilias Akhomach reconoció que la afición vallecana merece mucho más de lo que les están dando. "La gente merece mucho más. Lo que ha pasado este grupo, sinceramente, nunca lo he vivido. Tengo 21 años, tampoco he vivido mucho, pero lo que tiene el club es esta gente. Los jugadores y la afición. Es lo mejor que tiene".

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El delantero marroquí llegó en un momento difícil y, como explicó, no esperaba las circunstancias que se dieron en aquel momento. "Los que vivimos mañana tras mañana y venir al campo y encontrarte a esta afición es de agradecer", volvió a reconocer acerca de la afición.

Acerca del partido, quiso dejar claro que "no está hecho". "Ya te digo, somos un grupo muy bueno. Tenemos grandes jugadores. Queríamos meter muchos goles, pero está el partido de vuelta. No está terminado. Hay que ganar allí también".

"Bajamos un poco el ritmo en la segunda parte porque vimos que íbamos ganando. Después, el equipo se ha puesto bien otra vez. Hemos dado un nivel alto y hemos podido meter el tercero", explicó acerca del inicio del segundo tiempo.

Ilias Akhomach llegó el pasado mercado de invierno en calidad de cedido desde el Villarreal. Antes de oficializar el movimiento, el conjunto groguet le renovó hasta junio de 2028, ampliando un año más su contrato.

Por el momento, el delantero marroquí parece encantado en Vallecas, donde tiene contrato hasta final de temporada. Al finalizar este curso, todo apunta a que volverán a sentarse para tratar su futuro, aunque el acuerdo de cesión no contempla opción de compra.