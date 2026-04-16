Primera semifinal europea de la historia del cuadro madrileño

Cuadro de Conference League 2026 y cruces de semifinales

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Una franja se pasea por Europa. Y está dispuesta a hacer historia. El Rayo Vallecano se ha metido en semifinales de la Conference League tras doblegara al AEK de Atenas en una eliminatoria con dos caras. El 3-0 de Vallecas invitaba a pensar en un pase en tierras helenas, pero los griegos empataron la eliminatoria antes de que Isi Palazón marcara un gol para la historia.

No apto para cardíacos, el partido empezó bien para el Rayo, generando peligro y buscando un gol que sentenciada aún más la eliminatoria. Ratiu falló una ocasión manifiesta con el portero vencido y, a partir de ahí, todo se desmoronó. Zini plantó un zurdazo en la escuadra en el 13' y Ratiu regaló un penalti al AEK para que Marin hiciera el 2-0 a la media hora. Antes del descanso, Batalla evitó el tercero con una gran mano cerca de la escuadra.

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El segundo tiempo arrancó aún peor: Zini marcó otro golazo de cabeza con un gran giro de cuello para elevar el 3-0 en el marcador. Era el minuto 51 y la eliminatoria estaba apuntaba a la prórroga, pero todavía quedaba mucha tela por colgar. Y si no, que se lo digan a Isi Palazón, que irrumpió en el área tras un pase de Pedro Díaz para desatar la euforia de los miles de rayistas desplazados a Atenas. Quedaba media hora, pero el Rayo aguantó, ahora sí. Y está en semifinales de la Conference League para hacer historia.

Rival del Rayo Vallecano en Conference League

Los cruces de semifinales de la Conference League ya están confirmados: el Rayo se medirá al Estrasburgo, que le ha endosado un contundente 4-0 al Mainz tras perder 2-0 en el primer encuentro. La ida entre Rayo y Estrasburgo se disputará en Vallecas el jueves 30 de abril a las 21:00 horas; la vuelta, el jueves 7 de mayo a la misma hora en el Stade de la Meinau.

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En la otra semifinal se enfrentarán el Shakhtar contra el Crystal Palace, con el partido de vuelta en tierras inglesas. Los ucranianos se han impuesto 5-2 en el global de la eliminatoria ante el AZ Alkmaar, mientras que el Palace ha eliminado a la Fiorentina por 4-2.