Íñigo Pérez, favorito para el banquillo del Villarreal como sustituto de Marcelino García Toral

Celia Pérez 16 ABR 2026 - 19:31h.

Por delante de otros candidatos como Míchel Sánchez

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A poco más de dos meses para que dé el pistoletazo de salida el mercado de fichajes, el Villarreal afronta un tramo de temporada bastante tranquilo en cuanto a lo deportivo. Otra cosa es el ritmo frenético que vive la dirección deportiva, que ya piensa en la remodelación de la plantilla para la próxima temporada, poniendo especial interés en la continuidad de Marcelino García Toral.

El actual técnico groguet termina contrato a final de temporada y su futuro en el banquillo no está nada claro. Las últimas informaciones apuntan a una salida el próximo mes de junio, mientras que el técnico da largas en rueda de prensa. Aún sin renovar, son varios los candidatos que comienzan a sonar para sustituirle en el banquillo de La Cerámica.

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A la espera de saber con exactitud qué pasará con Marcelino, entre los nombres que comienzan a sonar están el de Íñigo Pérez o Míchel Sánchez. Dos técnico del fútbol español que están sobre la mesa del Villarreal, aunque según avanza Matteo Moretto, es el técnico del Rayo Vallecano el favorito por delante del técnico del Girona y otros posibles candidatos.

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En este sentido, en caso de que Íñigo Pérez abandone el banquillo del Rayo para embarcarse en la aventura groguet, el mejor colocado para llegar a banquillo de Vallecas es Jagoba Arrasate. El técnico vasco se encuentra sin equipo desde que abandonara el Mallorca hace mes y medio.

La cuestión es que el 'culebrón' del banquillo del Villarreal promete seguir dando bastante de qué hablar. En escena también entran nombres como el de Imanol Alguacil y Andoni Iraola. El primero está sin equipo tras su pobre papel en Arabia Saudí, mientras que Iraola acaba contrato con el Bournemouth. Al último se le había relacionado con el Athletic, aunque parece que el gran favorito para recalar finalmente en San Mamés es Edin Terzic.