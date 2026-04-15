Ángel Cotán 15 ABR 2026 - 20:09h.

También se valora un cambio en el banquillo groguet

Marcelino responde a sus sustitutos en el Villarreal y a Dani Parejo: "Veinte puntos"

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El Villarreal CF quiere asentarse en la UEFA Champions League. La brillante temporada liguera que está realizando el equipo que dirige Marcelino García Toral choca con su pobre imagen en Europa. El submarino amarillo, eliminado a las primeras de cambio, ofreció una rácana versión en el viejo continente que apunta a derivar en importantes cambios en la planificación del próximo curso.

Comenzando por el banquillo, pues club y entrenador no avanzan por una futura renovación y en La Cerámica ya sobrevuelan varios nombres como sustituto de Marcelino. No obstante, la dirección deportiva mira más allá y busca reforzar el centro del campo.

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Una intención de mercado que coincide con una grata noticia para las arcas del submarino amarillo. El triunfo europeo del Atlético de Madrid sobre el FC Barcelona proporciona una considerable lluvia de millones en el Villarreal que facilitan futuras operaciones.

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Los tres fichajes que busca el Villarreal en LALIGA EA Sports

Como apunta el compañero Javi Mata, el pase europeo colchonero ha brindado un total de seis millones de euros en variables por Álex Baena y Sorloth. Un montante que podría engordar dos millones más si alcanzan la final de la Champions y tres más si se alzan con el título. Además, si el próximo sábado conquistan la Copa del Rey, el Villarreal percibiría del Atlético un millón más. Es decir, las ganancias por las variables de los dos atacantes podrían alcanzar los doce millones de euros.

Un extra que, más allá de lo presupuestado, otorgaría fuerza en el mercado veraniego al club para lanzarse a por un centrocampista. Y tiene tres en su agenda. Según informa Radio Castellón SER, el Villarreal busca sustituto para Thomas Partey y no descarta la salida de un Dani Parejo que acaba contrato en el próximo mes de junio.

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Dos posibles vacantes que la dirección deportiva groguet medita completar con tres medios de LALIGA EA Sports. Guido Rodríguez, Luis Milla y Antonio Blanco encarnan las opciones domésticas que gustan en La Cerámica. En el caso del centrocampista argentino, el Valencia CF se mueve para atar su futuro con una propuesta que parece agradar al campeón del Mundo. Por su parte, el futbolista azulón está recibiendo otros intereses y la opción más factible apunta a ser el centrocampista babazorro.