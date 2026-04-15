David Torres 15 ABR 2026 - 17:30h.

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La cara de Carlos Corberán era un poema en sala de prensa tras el Elche - Valencia. Fuera 200 aficionados pedían que dimitiera y su equipo unos minutos antes había cometido un error impropio al permitir que el conjunto local aprovechara la lesión de Eray Cömert para marcar el único gol del partido y meter a los de Mestalla en la lucha por el descenso.

"El Valencia CF no ha merecido en ningún momento la derrota, diría que ha merecido la victoria, pero no hemos tenido la eficacia para ganar. Hemos perdido un central, estaba tendido en el suelo, no hemos frenado el juego y con un jugador menos hemos propiciado la única opción que el Elche CF ha tenido para conseguir el gol. El Valencia CF, pese a ello, ha hecho méritos suficientes para lograr un resultado mejor que estoy seguro que hubiera cambiado la sensación que todos tenemos ahora. Que no te quepa ninguna duda que el entrenador está tan dolido como cualquiera. No queda otra que afrontar esta situación", decía Corberán

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La reacción de Carlos Corberán en Elche

Todo ocurrió a partido del minuto 71. Eray Cömert se quedó en el suelo tras un golpe en la cadera que le impidió volver a jugar. El partido se detuvo, pero se reanudó con el suizo que, inmediatamente después se volvió a tirar al suelo. En ese momento, los de Eder Sarabia aprovecharon para marcar. De hecho, el partido se decantó a favor del Elche tras una gran acción de Febas, que filtró el balón para que el chileno Lucas Cepeda, en su primer contacto con el balón, anotara el único gol. Los locales buscaron el hueco en la zaga que quedaba en la defensa y no perdonaron. Ahora, gracias a las redes sociales del Elche se ha podido ver el monumental cabreo con el que lo vivió Carlos Corberán en la banda.