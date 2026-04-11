David Torres 11 ABR 2026 - 18:43h.

Carlos Corberán: "El Valencia CF ha sido superior y no mereció la derrota"

Alineaciones confirmadas de Elche y Valencia CF en la Jornada retro

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Carlos Corberán, que en la previa recordó que venían de una semana muy jodida, analizó el Elche-Valencia CF, un duelo autonómico de a Comunitat Valenciana marcado por las urgencias de los ilicitanos, en zona de descenso y necesitados de ganar para no descolgarse, ante un rival que tras haber logrado escapar de la pelea por la salvación no quería volver a verse embarrado en esa tarea. En ese sentido, el técnico valencianista explicó que "tenemos 35 puntos, 35 puntos no son suficientes para garantizar que el equipo esté en la próxima temporada alia división y el objetivo ahora mismo es sumar puntos para poder garantizarlo".

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Además, Carlos Corberán comentó las siguientes cuestiones:

Entiende que en el Valencia CF que usted conoce no se cuestione su figura o no se discuta

No es a mí quien me debes hacer esa pregunta. Me centro en mi trabajo. El Valencia CF ha hecho un gran partido. El Valencia CF no ha merecido la derrota y no hemos tenido la eficacia para ganarlo. No hemos sabido manejar la acción en la que hemos estado en uno menos.

¿Qué falló en el caso de Cömert?

No lo hemos manejado bien. Hemos tenido la oportunidad de tirar el balón fuera, de hacer falta. La posesión había sido para el Elche y nos ha atacado con uno menos, con uno

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Objetivos

Lo que está claro es que llevamos 35 puntos y tenemos que sumar más puntos para garantizar que el Valencia CF esté en Primera.

El Valencia arrancó a raíz del gol

No, creo que no. Nos costó en la primera mitad, en el descanso nos hemos ajustado y creo que en la segunda parte hemos sido superiores y el gol ha sido un accidente.

El cambio de Sadiq por Hugo Duro ¿por qué no dos puntas?

Porque pensé que era lo correcto. Hemos seguido con dos puntas y me ha gustado mucho la aportación de todo el banquillo.

El Valencia se mete de lleno en la pelea

Tenemos 35 puntos no son suficientes para garantizar que el equipo esté en Primera División