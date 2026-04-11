David Torres 11 ABR 2026 - 15:13h.

Posibles alineaciones de Elche y Valencia CF en la jornada 'retro' de LALIGA EA SPORTS

Cambio de sistema en el Elche y cuatro novedades en el Valencia CF

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ValenciaEl Elche y el Valencia disputan este sábado un duelo autonómico de a Comunitat Valenciana marcado por las urgencias de los ilicitanos, en zona de descenso y necesitados de ganar para no descolgarse, ante un rival que tras haber logrado escapar de la pelea por la salvación no quiere volver a verse embarrado en esa tarea.

El equipo de Eder Sarabia, incapaz de vencer como visitante, vuelve a jugar sin apenas margen de error en su estadio, donde muestra su mejor nivel, mientras el Valencia, que supera en seis puntos al conjunto ilicitano, pretende alejar definitivamente los fantasmas para volver a mirar hacia arriba, aunque vuelve a estar a nueve puntos de la sexta plaza. Enmarcado en la Jornada Retro de LALIGA, se prevé un duelo trascendental.

El once titular del Elche

El Elche preparaba cambios obligados para este encuentro. Sarabia no podrá contar con Pedro Bigas, uno de los fijos en la defensa, por sanción, mientras Héctor Fort, Grady Diangana y Adam Boayar son bajas por lesión. La gran duda era la del centrocampista Marc Aguado, que apenas se ha ejercitado durante la semana por unos problemas musculares.

Por otra parte, el técnico recuperaba al central valenciano Víctor Chust tras cumplir sanción y al polivalente John Chetauya, ya restablecido de sus problemas físicos.

Finalmente, el técnico local ha optado por el siguiente once titular: Dituro; Buba, Affengruber, Pétrot, Valera; Tete Morente, Febas, Villar, Neto; Rafa Mir y André da Silva.

El once titular del Valencia CF

Para el partido, además de las ya conocidas bajas de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y José Copete, el técnico Carlos Corberán no podrá contar con Unai Núñez, con una afectación de la región isquiotibial derecha sufrida ante el Celta.

Thierry jugaría en el lugar de Núñez, que venía jugando de lateral y no de central, y podrían entrar en el once jugadores como Ugrinic o Beltrán, con la incógnita en quién iba a ocupar el puesto de delantero, si Hugo Duro o Sadiq.

Finalmente el Valencia sale con: Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Cömert, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Ugrinic, Ramazani; Beltrán y Sadiq.