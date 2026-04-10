David Torres 10 ABR 2026 - 07:17h.

Corberán medita hasta cuatro cambios

Las alternativas a la baja de Unai Núñez en el Valencia CF: la lógica, la rara y el expediente X de Renzo Saravia

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ElcheElche y Valencia CF se enfrentan este sábado en el Martínez Valero en un partido, enmarcado en la Jornada retro, y que definirá el futuro de ambos clubes en LALIGA. A falta de ocho jornadas para el final, el Elche está en puestos de descenso y necesita salir para, entre otras cosas, meter en el ajo a infinidad de quipos, incluido su rival, que aún no está salvado. Al Elche no le queda otra que ganar y esperar otros resultados, mientras que al Valencia CF, como LALIGA está tan complicada, a pesar del traspiés ante el Celta de Vigo, tiene todavía una remota posibilidad de luchar por Europa. Pasa todo por ganar en Elche y seguir sumando puntos. Dicho esto, en Mestalla nadie se ilusiona ya porque el equipo, cada vez que ha podido engancharse a la parte alta, ha fallado.

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El posible once del Elche ante el Valencia CF

Para el choque, trascendental para el futuro del Elche, Eder Sarabia cuenta con las dudas de Grady Diangana, Adam Boayar y Héctor Fort, que sale de lesión. Marc Aguado y John Chetauya, también están con molestias pero podrían jugar contra el Valencia CF. La única ausencia confirmada, eso sí, es la de Pedro Bigas, indiscutible para Sarabia pero que se pierde el partido por sanción.

Habrá novedades en el once franjiverde seguro: Víctor Chust es el que más papeletas tiene para jugar por el sancionado Bigas y Tete Morente podría ser titular de nuevo en el carril derecho. El izquierdo es para un ex valencianista como Germán Valera. Gonzalo Villar, Cepeda o Martím Neto se pelearán por un puesto en la medular y Álvaro Rodríguez es el mejor colocado para acompañar a Rafa Mir, el exvalencianista que se perdió la primera vuelta y es el mejor artillero local.

Con todo, el posible once titular del Elche sería el formado por: Dituro; Valera, Pétrot, Afengruber, Chust, Morente; Aguado, Febas y Gonzalo Villar o Martím Neto; Álvaro Rodríguez o André Silva y Rafa Mir

El once posible del Valencia CF en el Martínez Valero

Carlos Corberán sigue sin encontrar su once titular y eso que ya sólo quedan ocho jornadas para el final. El técnico cuenta con las bajas de larga duración de Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y Copete, y a ellos se les ha sumado a última hora Unai Núñez, por lo que Carlos Corberán tendrá que rehacer su zaga.

Al margen de ese cambio obligado, el técnico valencianista medita hasta tres cambios más en su once titular respecto al que perdió en Mestalla, uno por línea. Así, Thierry Rendall entraría en el costado derecho por Unai Núñez; en la medular formaría Filip Ugrinic en el doble pivote junto a Guido Rodríguez en detrimento de Javi Guerra. En la mediapunta entraría Lucas Beltrán por André Almeida y arriba Umar Sadiq podría salir de inicio en lugar de Hugo Duro.

Con todo, el posible once titular del Valencia CF sería el formado por: Dimitrievski; Gayà, Cömert, Tárrega, Thierry; Guido Rodríguez, Ugrinic, Rioja, Ramazani, Lucas Beltrán y Hugo Duro.