Fran Fuentes 08 ABR 2026 - 18:25h.

El técnico valenciano no tiene a nadie que replique la función del central vasco

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El Valencia CF ha revelado una nueva lesión de Unai Núñez. El de Portugalete arrastra molestias desde el partido frente al Celta de Vigo el pasado domingo en Mestalla, aunque en principio no arrastran la gravedad que se preveía. De este modo, el central se ha sometido a pruebas diagnósticas, cuyo resultado han revelado una afectación en la región isquiotibial derecha. Así las cosas, el jugador mete en problemas a Carlos Corberán, ya que el técnico había encontrado una disposición táctica con él como pieza clave.

Según revela el propio club, Unai Núñez se va a someter a un plan de fisioterapia y readaptación en la ciudad deportiva que le permita reincorporarse cuanto antes junto al resto del equipo. Sin embargo, no se marcan plazos específicos y se entiende que su regreso dependerá de la evolución progresiva del futbolista.

Las alternativas de Carlos Corberán tras perder a Unai Núñez

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En este sentido, Carlos Corberán tiene varias alternativas para suplir al jugador, pero todas ellas pasarían por cambiar sus características y modificar conductas. Y es que, aunque Unai Núñez estaba partiendo como lateral derecho, en ataque se estaba desenvolviendo más como un tercer central que como un carrilero. En este sentido, su posición dotaba de estabilidad balance al equipo en esa zona, evitando partirse o dejar los flancos desprotegidos mientras que José Luis Gayà sí que se prodiga por el costado contrario. En esas, Luis Rioja tenía mucha libertad en ataque, pero también responsabilidades defensivas actuando en ocasiones casi como un defensor más.

Ahora, lo que el técnico tiene en el banquillo son laterales propiamente dichos. Y es que, para su desgracia, también están lesionados José Manuel Copete y Mouctar Diakhaby. Y es que Thierry Correia es la principal alternativa. Aunque su estado de forma no es óptimo, es el que más papeletas tiene de entrar en esa posición. Otra opción es tirar de Renzo Saravia, quien aún ni ha debutado con la camiseta valencianista.