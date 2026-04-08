David Torres 08 ABR 2026 - 16:44h.

Apenas quedan ya unas unidades en las tiendas, online se agotaron casi inmediatamente

Así es la camiseta retro del Valencia CF: todos los detalles de la edición limitada

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ValenciaLa camiseta retro del Valencia, cuya preventa ya se agotó en minutos, ha salido a la venta este miércoles con una expectación que ha confirmado las previsiones. Así, desde primera hora de la mañana se han visto colas en las puertas de las tiendas que la vendían para acceder a su venta. Cientos de camisetas vendidas en un solo día han hecho que ya sólo queden disponibles las últimas unidades, tal y como ha podido saber ElDesmarque este mediodía. Las colas comenzaron a las 8 de la mañana, dos horas antes de abrirse al público.

Cabe recordar que solo se podía comprar una camiseta por aficionado y que es una edición limitada que el Valencia luzca esté sábado en el trascendental partido de LALIGA contra el Elche y que ha sido denominada jornada retro por la competición.

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Así es la camiseta retro del Valencia CF

La camiseta está inspirada en el naranja de inicios de los noventa reinterpreta un clásico que durante dos temporadas (1990-91 y 1991-92) utilizó el Valencia CF como equipación alternativa, un homenaje que conecta generaciones y que se usará este sábado exclusivamente. Este homenaje recupera el icónico diseño del Valencia CF junto a PUMA que ayudó a consolidar el color naranja entre las señas de identidad del valencianismo. La camiseta incorpora una trama en diferentes tonos naranja y un escudo reinterpretado inspirado en el que defendían los jugadores a principios de los noventa.

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Además de los equipos (que llevarán el parche de LALIGA de aquella época o el escudo que lucían a principios de los 90), se completará como una jornada inédita en el fútbol profesional europeo: los jugadores saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF y hasta el balón emulará a aquel de los 90.

Las reacciones de los aficionados en redes no se han hecho esperar:

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