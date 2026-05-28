El culebrón de Julián Álvarez no acaba: reunión clave en el Barcelona tras el fichaje de Gordon

Fran Fuentes 28 MAY 2026 - 10:05h.

Encuentro de Deco con un agente que actúa como intermediario en la operación

Las tres ofertas formales por Julián Álvarez rechazadas por el Atlético de Madrid: un año de tentativas

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El fichaje de Anthony Gordon por el FC Barcelona haría pensar a más de uno que, con él, se diluirían otros objetivos de mercado como el fichaje de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. Sin embargo, el club barcelonista afronta un mercado de fichajes con la máxima ambición. La dirección deportiva, con Deco a la cabeza, ha mantenido diversas reuniones de trabajo para enfilar la planificación deportiva del próximo curso y, entre otras cosas, los fichajes. En este sentido, el último encuentro con una conocida agencia de representación ha tomado un cariz especial por su papel en las negociaciones por el delantero argentino.

Se trata de Juanma López y Andy Bara, representantes de Dani Olmo. La reunión, según informa David Ibáñez, colaborador de ElDesmarque, ha tenido como objetivo en primera instancia la figura del centrocampista del Barcelona. Y es que este se ha convertido en una pieza clave en los esquemas de Hansi Flick. El de Terrassa ha ido ganando peso en el equipo hasta el punto de volverse indispensable para el técnico alemán, gracias a su juego entre líneas, su toma de decisiones y capacidad para definir jugadas, ya sea de cara al gol o para convertir asistencias.

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Juanma López, pieza clave entre el Barcelona y el Atleti por Julián Álvarez

Sin embargo, se da una circunstancia clave en este sentido, relacionada con el fichaje de Julián Álvarez. Y es que el propio Juanma López tiene muy buena relación con Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, y ha hecho de intermediario en las conversaciones entre FC Barcelona y el club rojiblanco sobre Julián Álvarez. Y es que, pese a que el fichaje de Anthony Gordon está muy adelantado, eso no significa que se vayan a olvidar del argentino.

En este sentido, el jugador del Atlético de Madrid sigue siendo el gran objetivo del FC Barcelona para la delantera, por lo que la llegada de Anthony Gordon se convertiría más en la de un complemento en cualquier posición del ataque que la de un primera espada. Ahí, la intención, sigue siendo la de fichar a Julián Álvarez.