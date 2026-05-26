Fran Fuentes 26 MAY 2026 - 15:44h.

El argentino, muy criticado por su rendimiento en LALIGA y por su supuesto deseo de marcharse este verano

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Las polémicas en torno a la figura de Julián Álvarez no dejan de sucederse. Y es que, ante su posible salida en este verano del Atlético de Madrid, el club se ha cansado y le habría lanzado un ultimátum. En este sentido, los constantes rumores que le sitúan en el FC Barcelona, la afición rojiblanca se ha cansado de un jugador que, tras dos temporadas, ha demostrado un rendimiento irregular. Determinante en la Champions League, pero muy por debajo de las expectativas en el campeonato liguero. Es ahí donde el jugador ha recibido el premio a mejor futbolista de este curso, y su propia afición se le ha vuelto en contra.

Y es que los constantes rumores que le sitúan fuera del Atlético de Madrid, sumados a su supuesta mala relación con Diego Pablo Simeone, amén a la exigencia que los aficionados colchoneros suelen tener con sus mejores futbolistas, hayan propiciado numerosas críticas hacia el delantero argentino. De este modo, no son pocos los hinchas rojiblancos que han respondido al tuit que patrocina estos premios, que se entregan tanto mensualmente como a final de curso.

Entre los numerosos comentarios que han llegado en respuesta a este tuit, están las críticas a su rendimiento. Y es que los escasos ocho goles en LALIGA que ha logrado marcar Julián Álvarez se antojan escasos para la calidad del jugador. En esas, algunos colchoneros han respondido con jugadores que han logrado más goles que el argentino en el campeonato liguero. Y no hablamos ya de futbolistas como Kylian Mbappé o Robert Lewandowski, Señalan a delanteros de clubes con menores aspiraciones que el Atlético de Madrid, desde Fede Viñas a Carlos Espí o Toni Martínez.

Asimismo, otros tantos creen que hay jugadores que merecen ese reconocimiento mucho más. De este modo han señalado la temporada de jugadores como Marc Pubill, Marcos Llorente, Antoine Griezmann o incluso Ademola Lookman, llegando en el mercado de invierno, por encima del delantero argentino. Otros, además, comparan a Julián Álvarez con alguno de los delanteros históricos del club rojiblanco, como Falcao, Luis Suárez o Diego Costa, afirmando que está muy lejos de lo que estos dieron por el club.

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Así las cosas, la polémica en torno a Julián Álvarez está servida. Los rumores sobre su marcha, que se han sucedido a lo largo de toda la temporada, no fueron atajados de raíz por parte del jugador, y las más recientes informaciones apuntan a que su deseo sería marcharse del Atlético de Madrid. Habrá que esperar para ver cómo se suceden los acontecimientos, pero en estos momentos la fractura parece irreparable. A continuación recogemos alguno de los comentarios más representativos (y más leves) de algunos aficionados atléticos respecto al premio entregado al ariete.