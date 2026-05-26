Ángel Cotán 26 MAY 2026 - 12:35h.

La salida del argentino se calienta

Tensión entre Simeone y Julián Álvarez y una sospecha que enfada al Atlético de Madrid

Compartir







Desde que el balón dejó de rodar para el Atlético de Madrid, todos los focos se concentran sobre el futuro de Julián Álvarez. El delantero argentino, estrella del ataque colchonero, lleva meses siendo relacionado con equipos como el FC Barcelona o el PSG. El campeón del mundo tiene sed de títulos, y pese a rozarlos este curso como rojiblanco, estaría sopesando seriamente la opción de abandonar el Metropolitano. Santi Cañizares analiza la postura del jugador, pero también apuesta por un sustituto.

En su última intervención en La Pizarra de Quintana de Radio Marca, el que fuera portero internacional normaliza la forma de actuar del propio Julián y su entorno. Además, Cañizares tranquiliza al aficionado colchonero con la condición de fuerza que mantendría el Atlético en futuras negociaciones.

Santi Cañizares, la postura de Julián Álvarez y el sustituto del Atlético de Madrid

Se está criticando la actitud del argentino, aunque el ahora tertuliano trata de normalizar la situación: "El agradecimiento llegará en el comunicado ese final. Creo que falta en la ecuación, estoy de acuerdo que hay seis equipos aproximadamente en Europa que pelean por la Champions y además todos ellos son equipos que pelean por la liga de su país, cosa que el Atlético no hace, no nos olvidamos. Y esa llamada de teléfono te pone caliente, por decirlo de alguna forma. Y dices, joder, es que me encanta este equipo y es un salto diferencial".

Al valorar la posición del Atlético, el exportero tranquiliza a las masas destacando la labor de Mateu Alemany: "No te sujetas y no sabes la trascendencia que eso puede tener y piensas que dejarte querer va a mejorar las negociaciones, que yo creo que no es así porque en definitiva aquí el dueño del jugador, que es el que más tranquilo tiene que estar y que tiene una cláusula, solo se tiene que sentar a esperar. Y no es lo único que tiene el Atlético, que está muy por encima de los jugadores. Y si esa cláusula se paga se podrá repartir ese dinero en hacer buenas contrataciones que, además ahora, tiene a un tipo como Mateu Alemany que se sabe mover muy bien en el mercado".

Con se dinero que llegaría a las arcas colchoneras, y en pleno debate alrededor del posible sustituto de Julián Álvarez, Santi Cañizares apuesta por un nombre concreto: "A Viktor Gyökeres, que le vi jugar en el Sporting de Lisboa, barato me parece. Gyökeres... barato me parece".