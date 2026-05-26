El Atlético reactiva el interés Marc Casadó: llamada directa de Enrique Cerezo a Joan Laporta

Celia Pérez 26 MAY 2026 - 15:13h.

El cuadro rojiblanco ya se interesó en el pasado mercado invernal

El aviso del Atlético de Madrid a Julián Álvarez con su salida: "Que no esté esperando aquí"

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A pesar de que Julián Álvarez se lleva todos los focos, el mercado de fichajes del Atlético de Madrid va más allá. A la espera de saber qué hará finalmente el delantero argentino, el club rojiblanco se mueve en un mercado de fichajes que apunta a ser bastante movido. Entre los objetivos aparece el nombre de un Marc Casadó que ya intentó en la pasada ventana invernal.

El futbolista ha ido perdiendo protagonismo con Hansi Flick esta temporada y el Barça le ha puesto el cartel de transferible. Es un verano en el que en Can Barça necesitan dar salida a jugadores y entre los señalados se encuentra el nombre de Casadó. En este sentido, según cuenta el diario Sport, uno de los clubes que han vuelto a interesarse en el centrocampista ha sido el Atlético de Madrid.

Y no es precisamente un interés superficial, fue el propio Enrique Cerezo el que llamó a Joan Laporta para transmitirle el deseo del Atlético de Madrid en Marc Casadó. El mensaje fue trasladado inmediatamente a Deco, que deberá valorar detenidamente el futuro del jugador culé.

Aún no se sabe qué pasara, peor lo cierto es que todo apunta a que Casadó tendrá que marcharse en verano ante su poco protagonismo en las últimas semanas y más aún teniendo en cuenta el exceso de centrocampistas en la plantilla, más aún con la recuperación de Gavi.

El Atlético de Madrid y Bernardo Silva

El nombre de Marc Casadó no es el único que ronda la órbita colchonera. Tras conocerse que Bernardo Silva no continuará en el Manchester City una vez finalizado su contrato, la posibilidad de llegar al Metropolitano ha comenzado a ganar enteros. Tanto es así que Nacho Donado en ElDesmarket afirmaba que el futbolista portugués quiere cerrar su futuro antes del comienzo de Mundial y el conjunto rojiblanco es un destino que le gusta. Al igual que el luso, el Atlético quiere moverse en el mercado antes de que empiece la Copa del Mundo y la predisposición del ex 'citizen' puede ser clave para que el acuerdo se oficialice más pronto que tarde.