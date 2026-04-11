David Torres 11 ABR 2026 - 18:13h.

Compartir







El Valencia CF perdonó ante el Elche en el partido correspondiente a la Jornada 31, Jornada retro de LALIGA EASports y acabó perdiendo por el solitario gol de Cepeda.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores y al entrenador del Valencia CF

Stole Dimitrievski (7): Un par de acciones dubitativas al principio. Después tuvo tres buenas intervenciones. Nada pudo hacer en el gol

Gayà (5): El capitán se mostró muy activo en defensa y en ataque pero sus centros, excesivamente blandos, no encontraron rematador. Buen duelo contra Febas.

Cömert (7): Volvió a jugar como central izquierdo. Casi marca el gol de LALIGA de vaselina. Mucho trabajo con Rafa Mir. Se lesiona y, con él tocado, el Elche marcó.

César Tárrega (5): Como marcador y por alto el valenciano cumple. Con la pelota en los pies sufre pero tapando a Rafa Mir y André Silva tuvo buenas intervenciones.

Thierry (4): Fue una de las grandes novedades en el once titular de Corberán. Sufrió muchísimo con Germán Valera. Partido flojo

Guido Rodríguez (6): El argentino sufrió un golpe en la primera mitad que no le impidió, no obstante, ser el capitán general del equipo en la medular. Amonestado.

Ugrinic (6): El suizo le dio aire al centro del campo. Se encargó de sacar los córners y de dar opciones de pase a sus compañeros.

Luis Rioja (6): El andaluz lo intentó entrando por la derecha y ayudando en defensa. De lo más destacado en ataque del Valencia. Agotado se fue en el 60.

Ramazani (7): El belga jugó entrando por la banda izquierdo. Apareció con cuentagotas en la primera mitad pero tuvo un par de buenas ocasiones.

Beltrán (4): Le ganó la partida a André Almeida en el once. Falló una ocasión clarísima en el primer cuarto de hora. Estuvo mucho más fallón de lo que acostumbra. En la segunda parte tuvo otras dos clarísimas ocasión para marcar. No fue su día.

Sadiq (3): El de Kaduna fue titular en detrimento de Hugo Duro. Fallón y desgarbado. Tuvo dos ocasiones clarísimas para marcar. Fue el primer sustituido. Se marchó enfadado consigo mismo

También jugaron en el Valencia CF:

Hugo Duro (4): Salió en el minuto 60 por Umar Sadiq. Desaparecido

Diego López (7): Salió en el minuto 60 por Luis Rioja. Muy buenos minutos

Jesús Vázquez (5): Salió en el minuto 74 por Gayà. L

Pepelu (5): Salió en el minuto 74 por Cömert. Cumplió

Danjuma (6): Salió en el minuto 80 por Lucas Beltrán. Muy cabreado en el cambio. Tuvo un gol cantado.

El entrenador:

Carlos Corberán (5): De inicio, Carlos Corberán apostó por un once titular con cuatro novedades respecto al que perdió ante el Celta.

En el 60 sacó a Diego López y Hugo Duro por Luis Rioja y Umar Sadiq. Con Cömert lesionado sacó a Pepelu y a Jesús Vázquez en el 74.

Danjuma completaría los cambios pero su equipo no marca a pesar de haber tenido 29 disparos´