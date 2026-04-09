David Torres 09 ABR 2026 - 11:11h.

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ValenciaAdemás de la permuta obligada de Unai Núñez por lesión y que probablemente abra de nuevo las puertas del once titular a Thierry Rendall, se barruntan más cambios en el once titular. El propio técnico Carlos Corberán marcó el camino el domingo pasado en la derrota contra el Celta de Vigo e indicó qué cosas no le gustaban y cuáles podría modificar pensando en la jornada retro contra el Elche. Lo hizo con cuatro cambios de golpe al principio de la segunda parte. Ellos tuvieron oportunidad de demostrar si mejoraban a los futbolistas que sustituían y, en torno a su titularidad está el debate futbolístico esta semana.

Las pistas de Carlos Corberán ante el Celta

De inicio, ante el Celta de Vigo, Corberán apostó por un once titular que era igual al que ganó en Sevilla. Premiaba a futbolistas que, sin embargo, luego fueron los primeros en salir del campo. Así, tras la remontada viguesa en el inicio de la segunda mitad, Corberán sacó a Thierry por Unai Núñez, aunque luego se supo que era porque tenía molestias, pero también puso en liza a a Ugrinic, Beltrán y Sadiq por Javi Guerra, André Almeida y Hugo Duro. Ninguno de los tres sustituidos había brillado ante los gallegos y, es más, alguno perdió la marca en los dos goles del Celta.

Por el contrario, Ugrinic, sobre todo, y Lucas Beltrán, le dieron un empaque distinto al bloque. Por eso, tanto el suizo como el argentino tienen muchas papeletas de asentarse en el once titular. En el caso Umar Sadiq, tampoco mejoró en exceso las prestaciones de Hugo Duro aunque, tras varias titularidades del madrileño, podría intercambiar su posición y ser suplente.

Completaría los cambios ante el Celta Danjuma por Gayà en el 78, a la desesperada ya, pero el capitán no tiene problemas musculares por lo que no hay cambio a la vista posible ahí.