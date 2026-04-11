David Torres 11 ABR 2026 - 16:15h.

Ron Gourlay no habla de Europa: "Ya estamos preparando el mercado de verano"

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ElcheRon Gourlay, CEO de fútbol del Valencia CF ha analizado la situación del equipo antes del Elche-Valencia CF. El directivo escocés ha hablado del presente, de las ambiciones europeas del equipo y del fichaje del director deportivo, cuestión que hace dos meses dijo que iba a cerrar en abril y aún no ha sucedido.

Antes de entrar en materia ha hablado del duelo contra el Elche después de la derrota del Valencia ante el celta, ¿qué impresión tienes este partido? "Bueno, como después de toda derrota, la semana ha sido difícil, pero tenemos que concentrarnos. También es difícil de esta semana. Siempre respetamos a nuestros oponentes. Pero estamos aquí para ganar los tres puntos. Así que estamos muy concentrados en el partido de hoy", ha dicho en DAZN.

Ron Gourlay también ha comentado las siguientes cuestiones:

Queremos hablar de Europa. Se viene utilizando la palabra en Valencia y dijo que eso era una invención de la prensa y le debo preguntar si eso es un objetivo para próxima temporada o qué puede pasar este año.

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Bueno, quedan seis partidos. Eso es lo primero. Siempre miramos hacia adelante, siempre miramos también para el futuro. Pero estamos muy concentrados solo en el próximo partido. Y creo que es importante centrarse en el presente en este partido, que es difícil., pero estamos concentrados, estamos listos. Y ya veremos dónde vamos al final de esta empanada.

Gourlay y el director deportivo

Estamos casi al final de esta temporada. Y le debo preguntar por el director deportivo Hablo de esto en conferencia de prensa. Hace dos meses. Le pregunto ¿hay algún cambio sobre el director deportivo, sobre los scouts?

Mira, la situación es muy fluida. Lo valoramos según avanzamos. Sabemos que este club es gigante. Un gigantes expectativas también. Para mí lo importante es poner a este nuevo equipo en marcha. No queremos presión y apresurarnos a la hora de tomar decisiones, hay que tomarlas a su debido tiempo. Hemos hecho un buen mercado de invierno. Haciendo mucho trabajo esa ventana también con las lesiones. Y estamos empezando a prepararnos ya para el mercado de verano.