David Torres 10 ABR 2026 - 13:52h.

"Tenemos que dejarnos la vida por conseguir los tres puntos y por eso cuando no lo conseguimos estamos muy jodidos"

Hasta cuatro cambios: las dudas de Corberán para la Jornada retro

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ValenciaCarlos Corberán ha comparecido este viernes en la sala de prensa de Paterna para analizar el encuentro de este sábado ante el Elche correspondiente a la Jornada 30 de LALIGA, la Jornada retro. El técnico ha repasado las bajas, la situación del equipo, las opciones clasificatorias y sus apuestas para el once titular. El técnico de Cheste, que acaba de cumplir 43 años, sabe que el duelo ante los franjiverdes les podría meter de nuevo en apuros si no ganan. En ese sentido, Corberán ha explicado que "Veo 24 puntos en juego, que son importantísimos para ellos y para nosotros y hay que demostrarlo en el cambio y es cambiar la sensación. Somos conscientes de que esto no ha acabado"

Además, Carlos Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

Parte de bajas y estado de Renzo Saravia

Unai Núñez no va a estar disponible para mañana. En cuanto a Renzo Saravia, cada semana está más adaptado. Es una pena no poder exponerlo a un partido de competición. Cuando llegue su oportunidad estará preparado para jugar y estar disponible con el equipo.

¿Cuál es el punto fuerte del Elche?

Juega muy bien al fútbol, ha logrado 25 puntos de local. Les gusta tener la pelota, utilizar al portero como un jugador de campo. Espero un partido exigente y competitivo.

¿Se afronta el partido pensando en Europa o el descenso?

Lo volátil que puede ser todo. Tenemos que estar centrado en el rendimiento en el campo, que es lo que nos permite sacar resultados. Venimos de una semana jodida porque no rendimos al nivel que podemos. Son semanas duras, de exigencia, para acercarnos al resultado que queremos.

Se volvieron a escuchar cánticos de Corberán dimisión ¿Se toma lo que queda de temporada como una oportunidad de cambiar la opinión de la gente?

No conseguir resultado no es agradable, independientemente de los cánticos. Y más si soy entrenador del Valencia CF. El ADN de Valencia es de exigencia y de eso va ser entrenador del Valencia. Con cánticos o pitidos o no, mi autoexigencia es máxima y mi deseo de dar lo mejor al club está intacto.

¿Están en zona de nadie o hay opciones de más?

Sarabia dijo que no sabía qué Valencia espera...

No me la tienes que formular a mí. Siempre hemos querido ser un equipo completo, capaz de defender, de contragolpear y capaz de atacar. Eso es lo ideal y no siempre lo cumplimos, por ejemplo en el último partido. Queremos ser un gran Valencia, conscientes del partido, de su exigencia, por el tiempo, por la presión del campo.

Trabajan para devolver al Valencia CF dónde se merece dijo

La ilusión de cualquier valencianista es que la afición sienta orgullo de pertenencia a este club. Cuando no lo conseguimos somos los primeros dolidos. Ver a Mestalla lleno hasta la bandera en Pascua y no darles lo que merecen, es muy jodido. Porque esta afición te lleva a otro nivel. Por eso nadie puede hablar por falta de ambición.

Germán Valera y Rafa Mir los tiene en frente

El estilo del Elche está por encima de esos jugadores. En la primera vuelta la baja de Rafa Mir fue una baja sensible, los números de Rafa están siendo muy buenos. Germán casi no tuve tiempo de convivir con él, pero siempre que han dado lo que han podido dar al Valencia, agradeciendo. Siempre nos dio mucho, asistencia en el Bernabéu, gol contra el Betis...

La afición ve que si gana tiene la permanencia pero si no, tiene permanencia

Nos centramos en cada punto que jugamos. Siempre lo afrontamos así. El foco nuestro mañana está en hacer un buen partido en ataque ante un equipo que trata de ser muy protagonista. Centrados en eso, sólidos cuando toca, agresivos cuando toca y saber atacarles.

¿El partido de mañana es clave?

El de mañana es un partido muy importante por nosotros.

Gran parte de la afición criticó a usted y al vestuario tras perder contra el Celta por falta de ambición ¿Lo entiende?

Por supuesto lo entendemos, es normal la frustración y soy el primer responsable y desde esa perspectiva de autoexigencia trabajamos. Tenemos que demostrar que somos un equipo ambicioso y competitivo. Tenemos que dejarnos la vida por conseguir los tres puntos y por eso cuando no lo conseguimos estamos muy jodidos

¿Un buen resultado para mañana?

Ganar mañana. Somos conscientes de la exigencia y sabemos qué partido vamos a tener. Estamos centrado en eso.

Si no es exigencia, qué pasa que cuando se acerca a Europa que no lo logra.

Si dijéramos falta de exigencia sería una excusa. La exigencia va implícita en esta institución.