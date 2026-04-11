Qué pasó en la jugada que condena al Valencia CF en Elche y quién debió para el partido con Cömert lesionado

El Valencia CF con uno menos no paró el juego y el árbitro tampoco

Carlos Corberán marca un objetivo: "Necesitamos más puntos para garantizar que estemos en Primera División"

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ValenciaEl Valencia CF perdió ante el Elche gracias al solitario gol de Cepeda que llegó en una acción aislada en la que Eray Cömert estaba lesionado y pidiendo el cambio. El Valencia CF no lo hizo y terminó pagando la falta de pericia pues pierde el choque y se condena a seguir sufriendo para evitar el descenso. La acción marcó el partido y sentenció al Valencia CF.

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Todo ocurrió a partido del minuto 71. Eray Cömert se quedó en el suelo tras un golpe en la cadera que le impidió volver a jugar. El partido se detuvo, pero se reanudó con el suizo que, inmediatamente después se volvió a tirar al suelo. En ese momento, los de Eder Sarabia aprovecharon para marcar. De hecho, el partido se decantó a favor del Elche tras una gran acción de Febas, que filtró el balón para que el chileno Lucas Cepeda, en su primer contacto con el balón, anotara el único gol. Los locales buscaron el hueco en la zaga que quedaba en la zaga y no perdonaron.

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Carlos Corberán señala al árbitro y a los jugadores

Al final del encuentro, Carlos Corberán, además de decir que el objetivo es la permanencia, explicó cómo vio la jugada. "Nos ha faltado precisión y también un poco la gestión de la situación de cuando nos hemos quedado con un jugador menos y la conclusión de eso ha sido que hemos perdido"

"Hemos tenido la oportunidad de tirar el balón fuera, de hacer falta. La posesión había sido para el Elche y nos ha atacado con uno menos, con uno" Captura TV

"¿Qué pasó? La verdad que es una situación difícil de entender porque sabemos que habíamos perdido a un jugador en partido, sino el central, un jugador que era muy importante en la línea de atrás. Y en ese momento, si el árbitro no paraba el partido, pues éramos nosotros lo que lo teníamos que haber parado y no lo hemos hecho y la consecuencia ha sido el gol en una segunda parte donde el equipo se ha vaciado donde el equipo se ha entregado, donde el equipo ha generado, pero no hemos tenido la precisión ni el manejo de situación y eso ha sido que ha sido el motivo por el que hemos conseguido los tres puntos".

Eder Sarabia: "Aprovechamos esa jugada con uno más, pero es probable que el empate hubiese sido justo" Captura TV

Eder Sarabia, técnico del Elche, por su parte admite, que supieron aprovecharlse. " No sé si merecieron ganar, pero igual empatar sí. Aprovechamos esa jugada con uno más, pero es probable que el empate hubiese sido justo"