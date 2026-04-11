David Torres 11 ABR 2026 - 18:24h.

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ElcheUn gol en la segunda parte del delantero chileno Lucas Cepeda, el primero desde su llegada al fútbol español, permitió al Elche sumar los tres puntos en el duelo autonómico contra el Valencia CF. Los alicantinos salen del pozo y meten al Valencia CF que se abona al sufrimiento hasta el final de temporada. Largie Ramazani, quizá uno de los mejores del conjunto de Mestalla analizaba el partido al final del choque. "Lo hemos intentado, pero hoy no ha sido el día y es difícil, es difícil...." decía un cariacontecido Ramazani en DAZN.

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No sé si el haber hablado de incluso luchar por Europa ha podido despistar eso al vestuario

Estamos mirando partido a partido, hemos querido ganar hoy, pero hoy el balón no quería entrar y ya está.

No tienes la sensación de que hasta que no le marcan al equipo, no arranca ofensivamente sobre todo o ya has tenido tú una ocasión muy buena, te has ido de varios, pero el balón como dices, no ha querido entrar, pero no sé si reacciona el equipo siempre cuando le marcan en contra.

No, no es así. Creo que hemos intentado desde el principio, ha sido duro. El portero ha hecho el buen partido y Hay que hacer más, hay que hacer más. Y hoy no quería entrar, pero es fútbol.

Y, por último, hay que hacer más, dice la situación otra vez es complicada, qué mensaje lanzas a la afición a un valencianista.

Que sígan con nosotros y vamos a pelear hasta el último y vamos a seguir y partido a partido.