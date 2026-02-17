Pablo Sánchez 17 FEB 2026 - 18:29h.

Empezó su aventura lejos de España el pasado verano

La ambición de Matarazzo con un objetivo que en la Real comparan con Imanol Alguacil: "Le da continuidad"

El cambio de piezas el pasado verano en el banquillo de la Real Sociedad traería consigo inestabilidad para algunos y ahí está. Imanol Alguacil puso rumbo a Arabia Saudí y dejó su sitio a un Sergio Francisco ya destituido y sustituido por Pellegrino Matarazzo. Si el técnico txuri urdin fue despedido hace un par de meses, ahora le ha ocurrido lo mismo a Imanol.

El Al-Shabab, equipo que dirigía Imanol hasta la fecha, decidió anunciar la destitución del míster por los malos resultados que acumula el equipo. La noticia ya era un secreto a voces desde la última derrota liguera y se ha confirmado este martes a través de las vías de información del club.

Los números de Imanol con el Al-Shabab han dejado mucho que desear. Tras 21 partidos al frente, el que fuese técnico de la Real Sociedad acumula cuatro victorias, siete empates y diez derrotas. Una balanza muy desfavorable que ha traído consigo cambios importantes.

Los motivos de Imanol para salir

Al salir de la Real, Imanol se mostró muy tranquilo y sincero con todo lo que le había llevado a tomar esa decisión de salir. "Seguramente ese ha sido el motivo principal, que no he ganado lo que tenía que ganar. No hay un motivo especial, son buenas mis sensaciones. Todo tiene un inicio y un final y quiero que se me recuerde así: una persona que llegó sin hacer ruido y que se va satisfecho y contento con el trabajo realizado", prosiguió.

"Para mí no es suficiente. Y no busquéis motivos. Remitiros a lo que os estoy diciendo. Quería renovar, me voy con muchísima pena... estoy dejando el club de mi vida, ¿Cómo no me voy a ir con pena? Pero no es tan difícil de entender. Soy ambicioso y quería ganar. Aunque entremos en Europa, para mí no es suficiente. No estoy cansado, mi relación con el presidente y el club es inmejorable".