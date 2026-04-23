Asís Martín 23 ABR 2026 - 13:11h.

Edin Terzic 'toma' sus primeras decisiones en el Athletic a la espera de Jon Uriarte

Oihan Sancet ha jugado esta temporada 35/46 partidos, cinco de ellos como suplente

Compartir







BilbaoNo parece que se vaya a llegar a tanto con el 'Txingurri' como cuando, según se cuenta en la nueva exposición del Museo de San Mamés, la directiva del Athletic Club le despidió a Fernando Daucik después de que el entrenador húngaro tuviera la ocurrencia de alinear al mítico portero Carmelo Cedrún como delantero centro en un amistoso frente al Burnley inglés. Algo que también hizo Javier Clemente con José Francisco Molina, reconocido portero que debutó con la Selección Española ¡como extremo izquierdo! en abril de 1996 ante Noruega y casi marca un gol.

Pero, sin duda, más allá de poner a Daniel Vivian de lateral derecho o a Yuri Berchiche e Iñigo Lekue de centrales, en la pasada jornada, la 33 de LALIGA, llamó la atención el banquetazo para Oihan Sancet, futbolista considerado una de las dos-tres grandes estrellas rojiblancas y para muchos, de hecho, el atacante más determinante en tareas ofensivas del equipo bilbaíno por encima incluso del afamado y mediático extremo internacional Nico Williams.

Pero no le están saliendo las cosas esta temporada al ‘Ciervo’ de Mendillorri, lo que ha generado un acalorado debate en el entorno con opiniones de todos los colores. Desde un Aitor Larrazabal que pedía “venderlo”, a un Iñaki Pola que cree que “no va a llegar ni la mitad de lo que ha sido” frente a un Patxi Salinas, que dice que “jamás, en absoluto, vendería un jugador único para el Athletic como Oihan Sancet”.

Veremos si Ernesto Valverde le devuelve al once titular para el partido de la jornada 32, que va a tener lugar este sábado en el Estadio Metropolitano, frente a un Atlético de Madrid desconcertante, que va a disputar el miércoles la ida de la semifinales de la UEFA Champions League, pero que ha perdido 7 de sus 8 últimos partidos entre todas las competiciones (4 consecutivos en LALIGA).

PUEDE INTERESARTE La divertida vacilada de Unai Simón a Yeray en San Mamés

Ernesto Valverde le 'recetó' banquillo a Oihan Sancet en el Athletic-Osasuna de San Mamés

Valverde justificó su suplencia ante el club que le tuvo en origen en sus categorías inferiores apuntando que su elegido para suplirle de inicio, Alex Berenguer, “nos puede ayudar teniendo movilidad y velocidad. Se ha movido en esa posición más veces y entiendo que necesitamos también un cambio para intentar mover un poco el esquema de Osasuna”.

Si por ejemplo Andoni Gorosabel se reivindicaba en la victoria ante Osasuna después de los palos que se han llevado los laterales derechos, sin duda la afición del Athletic recibiría casi con un descorche de champán y reparto de abrazos ver a Oihan Sancet lucirse no en el tapete de póker sino en la guarida colchonera. Sus tres goles en toda la liga, dos ellos desde el punto de penalti, no son de recibo para un jugador de su estatus, su salario y su talento.