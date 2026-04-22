Asís Martín 22 ABR 2026 - 16:24h.

Los elogios de Osasuna a Unai Simón tras su partidazo en San Mamés: "Solo podemos darle la enhorabuena"

Fue una de las imágenes más curiosas del triunfo de los leones ante Osasuna en Bilbao

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BilbaoTodos los futbolistas de la plantilla del Athletic Club recalcan lo que han echado de menos durante la mayor parte de esta temporada al central Yeray Álvarez. El 'Titán' de Barakaldo sufrió una sanción de 10 meses por parte de la UEFA por presunto dopaje al ingerir una pastilla del crecepelo de su pareja que no cumplía los requisitos de los organismos deportivos, según explica el zaguero fabril.

Felizmente, Yeray ha vuelto a los terrenos de juego en abril y ya ha disputado incluso dos partidos como titular en el Athletic y de hecho fue uno de los mejores junto al cancerbero alavés Unai Simón en la importante victoria de este martes en San Mamés ante el CA Osasuna de Alessio Lisci. Un triunfo que deja a los vizcaínos prácticamente al borde ya de la salvación matemática. Aunque aún queda tela por cortar, claro…

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Gran rollo en el Athletic tras la victoria, con Unai Simón y Yeray como protagonistas en San Mamés

Y una de las imágenes más curiosas que ha dejado el final de ese derbi vasco, por cierto, el primero que ha ganado el Athletic en todo el curso, no solo hablamos de los 7 oficiales, sino incluso los 2 amistosos, uno de nueve, vaya tela... fue la vacilada que le metió el portero internacional a su compañero de la Margen Izquierda al acabar el encuentro.

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Y es que fue un choque realmente complicado en lo anímico y en lo físico para los pupilos de Ernesto Valverde, que vieron como a Yuri Berchiche le dio una especie de taquicardia, y además le dejó problemas musculares evidentes en Aymeric Laporte, que se echó al suelo y tuvo que pedir el cambio, y en el propio Yeray, que acusó la inactividad de casi un año acabando el encuentro realmente reventado y cojeando ostensiblemente a cada paso que daba.

Yeray es un tipo muy querido y con mucho ascendente en el vestuario del Athletic, hace poco lo reafirmaba Yuri Berchiche quien dijo que "es un líder y un referente"

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El portero alavés de Murgia, se dirigió al final del partido pitado digamos... 'regularmente' por el catalán García Verdura a darle un abrazo a Yeray y las imágenes hablan bien a las claras' del gran ambiente y el alegrón que se llevaron los leones tras sumar estos importantes puntos que ya les han llevado hasta los 41 a falta de seis jornadas.

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