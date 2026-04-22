Andoni Gorosabel se reivindica en el año del desparrame en el lateral derecho del Athletic

Desmarcados Athletic: Una estatua para Unai Simón en San Mamés junto a la de Iribar

El lateral de Arrasate dio empaque a un puesto muy denostado esta temporada en Bilbao

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BilbaoAparte de la impresionante actuación del guardameta internacional Unai Simón en la agónica, pero balsámica, victoria de Athletic Club ante el CA Osasuna de Alessio Lisci en San Mamés, o del gol salvador de Gorka Guruzeta, que ya lleva ocho tantos en LALIGA EA Sports y 15 en el total de la temporada, otro que se llevó oropeles en el derbi ante los navarros fue el defensa guipuzcoano Andoni Gorosabel Espinosa.

Considerado unánimemente uno de los mejores futbolistas de un encuentro que en realidad fue más intenso y peleado que bonito, el lateral de Arrasate-Mondragón -de 29 años- tuvo un bello duelo en la Catedral con un futbolista emergente que tiene incluso opciones de ir al Mundial con Luis de la Fuente, el extremo catalán formado en el Real Madrid, Víctor Muñoz. El chico de moda que le pelea la plaza en el extremo izquierdo a Nico Williams.

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Unas veces ganaba uno la pelea, otras el otro, pero Andoni Gorosabel rindió con eficacia, fue decisivo en algunos cruces ante las contras rivales, e incluso se animó a incorporarse al ataque en ayuda de un Iñaki Williams que no pasa por su mejor momento futbolístico aunque tampoco estuvo mal en su partido 504 como león.

Y es muy destacable el partido de Gorosabel esta temporada 2025-26 en el Athletic Club de Ernesto Valverde...

La figura del lateral derecho ha sido poco más o menos que denostada este curso en el entorno athleticzale por los fallos y los vaivenes constantes del míster. Hasta cuatro futbolistas han pasado por ese puesto, empezando por los habituales inquilinos de esa posición, como el mismo Gorosabel o el veterano Iñigo Lekue, que parece que fue castigado por su grave error en la derrota ante el Villarreal de Marcelino y se quedó en la grada a última hora.

Y qué decir del navarro de Cascante, Jesús Areso, fichado (por segunda vez) a golpe de talonario por 12 millones de euros al propio CA Osasuna, y que sinceramente está teniendo una temporada borrascosa en su regreso a Bilbao. Ante el Submarino Amarillo no estuvo ni convocado ahora que la tropa está a tope de integrantes para hacer las listas.

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Y por si no hubiera ya excesivas dudas con el lateral derecho del Txingurri Valverde, el propio técnico ha tirado en varias ocasiones del central internacional Daniel Vivian para apuntalar esa posición a nivel defensivo, ya que la proyección atacante del vitoriano es prácticamente nula.

Y como suele decir el técnico rojiblanco, al que ya solo le quedan seis partidos para acabar su tercera etapa en Bilbao, cuando se le pregunta por esa plaza del '2' tan bailonga en su onces titulares: "si haces pruebas es que algo estás buscando".

A acabar el partido ante los Rojillos, Gorosabel pasaba por la sala de prensa junto al guardameta Unai Simón y, sin tener demasiada opción de intervenir, al menos sí pudo reflejar que "hemos estado hablando esta semana en Lezama de que Víctor Muñoz estaba fuerte y había que ser agresivo con él. He intentado estar muy encima y no darle espacio. Estoy contento por las ayudas que me ha dado el equipo" agradecía 'Goros' el de Arrasate a sus compañeros.