Asís Martín 22 ABR 2026 - 09:10h.

Unai Simón hizo magia ante Budimir en San Mamés: "Tengo plena confianza en los penaltis"

El Athletic respira y encara ya la visita del sábado (21.00h) al Atlético en el Metropolitano

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BilbaoRecientemente en ElDesmarque se ofrecieron cortes de la entrevista con el exjugador del Athletic Club y del RC Celta de Vigo Patxi Salinas en la que el bilbaíno de San Adrián hablaba de que tenía en su domicilio un museo con más de 1.000 camisetas de fútbol, muchas de ellas con la rubrica de grandes estrellas y mitos de este deporte como Michel Platini, Ronaldo 'El Gordo', Iniesta o Diego Armando Maradona.

No sabemos hasta qué punto Nico Williams tiene su 'almacén' lleno también de elásticas de conjuntos y jugadores, rivales y amigos, pero lo cierto es que ayer martes tras la sufrida, pero decisiva, victoria de los leones de Ernesto Valverde ante el CA Osasuna del simpático técnico italiano Alessio Lisci, el menor de los hermanos Williams Arthuer le alegró la vida al joven Einar en la grada de San Mamés aunque el héroe de la noche fue un increíble Unai Simón.

Parece que Nico Williams se fue algo 'mosca' al banquillo con su cambio, pero va progresando en su regreso y participó en el gol de la victoria que anotaba Gorka Guruzeta

Nico Williams hace feliz a un chaval y a su familia en San Mamés

Al acabar el encuentro ante los Rojillos, que permite al Athletic vivir ya con más tranquilidad al sumar 41 puntos a falta de seis jornadas para que concluya LALIGA EA Sports, el hermano menor de un bastante recuperado Iñaki se dirigió a la banda hacia una familia que tenía un cartel en el que ponía "Nico! Soy Einar! Te cambio mi camiseta del Ugeraga por la tuya!!".

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Pues le salió bien la jugada al del club de Sopela, Einar, que es un nombre masculino de origen nórdico antiguo que significa "guerrero solitario" o "audaz guerrero", derivado de einn ("uno/solo"). Al parecer es muy común en países escandinavos, asociado a la fuerza vikinga y a los einherjar (guerreros del Valhalla).

Así que de momento se fue doblemente feliz a casa, porque el Athletic ganó y respiró, aunque se dejó un buen número de futbolistas para el desguace, y se llevó la camiseta del extremo rojiblanco, campeón de Europa y tiene toda la pinta que futuro jugador del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano de 2026.