Asís Martín 21 ABR 2026 - 22:05h.

El Athletic puede presentarse en cuadro el sábado en el Metropolitano

El portero del Athletic Club ha dado una auténtica exhibición este martes en Bilbao

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BilbaoLa balsámica y nutritiva victoria en el partido con el que el Athletic Club de Ernesto Valverde respiraba este martes por la noche en el Derbi vasco ganado frente al CA Osasuna de Alessio Lisci con un gol de Gorka Guruzeta (que ya lleva 15 en total) encumbraba a Unai Simón, que se ha salido con dos paradas espectaculares al killer balcánico rojillo.

Lo destacaba el propio Valverde, quien dijo en la sala de prensa de San Mamés que "Unai Simón ha sido providencial y le ha parado el penalti a Budimir. Este es un momento importantísimo de la temporada y Unai Simón es un porterazo y un lujo para nuestro equipo con dos paradas que nos han dado los 3 puntos".

Y el guardameta de Murgia, que le paró un penalti a Ante Budimir y le hizo otra parada antológica a un cabezazo abajo, ha hecho balance del sudado (1-0) cosechado ante los rojillos que deja al Athletic con 41 puntos, casi salvado en espera de otros marcadores de la jornada 32 de LALIGA.

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Para el jugador alavés "era un partido que llevábamos 4 meses y medio sin dejar la portería a cero, lo que te garantiza puntuar y visto lo visto se han dado situaciones que me han salido hoy cara. Hemos estado acertados en nuestra área y eso nos refuerza para seguir adelante".

"Se respira un nerviosismo evidente y era muy importante ganar hoy, no pensando en Europa o descenso sino en ilusionar a la gente aunque el juego no es muy limpio ni fluido"

El Athletic Club tiene un mago para parar penaltis en el meta Unai Simón

"Siempre hago lo mismo desde el filial, hoy el tema de los penaltis está muy profesionalizado, se estudia mucho y se habla de todo antes de cada partido, a veces te sale bien y otras no, o resulta que Muriqi te marca luego en el rechace tras pararlo,... pero son situaciones en las que tengo plena confianza en acertar pero las estadísticas siempre son mejorables y hay que seguir trabajando en ello, empezando el sábado en el Metropolitano con el Atlético".