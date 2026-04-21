Asís Martín 21 ABR 2026 - 21:46h.

Maroan Sannadi sigue sin convencer a Ernesto Valverde

El Athletic ha sumado ya hoy 41 puntos y se asoma a las plazas europeas

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BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde, autor de una llamada a la comunión zurigorri, ha vencido este martes en el duelo de la adelantada jornada 33 de LALIGA EA Sports disputado en el estadio de San Mamés ante el CA Osasuna del italiano Alessio Lisci. El Athletic, que no solía tener suerte en Bilbao últimamente con los rojillos, no está salvado aún y la cosa se complicaba con el lógico arreón de los de abajo de la tabla que quieren poner la permanencia muy cara en cuanto a puntos.

Pero hay que celebrar el primer Derbi vasco del curso ganado para un Athletic que sobrevive con lo que mastica a duras penas en San Mamés, tras un duelo que ha terminado con un marcador de (1-0) con el gol de Gorka Guruzeta y las prodigiosas paradas de Unai Simón, pero con la expulsión de Mikel Jauregizar y las lesiones de Aymeric Laporte y Yuri Berchiche.

Al terminar el encuentro ante los rojillos, ha hablado Ernesto Valverde en la sala de prensa 'Jose Iragorri' donde ha comentado que "eran 3 puntos fundamentales, hay que jugar todos los partidos como si te fuera la vida en ello, hay que saber administrar la tensión y más en equipos como el nuestro que estamos, salvo 4, todos los demás muy juntos, hay que agarrarse a los partidos. Ya sabemos que hay que sufrir en los partidos".

"Esta victoria sabe que no os lo podéis imaginar, a veces nos hacemos la trampa de mirar hacia adelante y los de atrás si siempre hay que salir a ganar, no hay que pensar más que en el del Atlético del sábado, no hay nada más"

"El equipo tiene que dar a la afición para enganchar a la gente, quiere ver tu actitud competitiva, aunque esto es fútbol y a veces no te sale bien el juego, pero hemos hablado mucho esta semana en Lezama de la situación y de las pocas diferencias que hay hacia ambos lados, parte de arriba y parte de abajo de la tabla".

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Ernesto Valverde, Unai Simón y la vital victoria del Athletic Club ante el CA Osasuna en San Mamés

"Hemos empezado bien, mentalizados de que era un partido fundamental, le hemos metido mucha tensión al juego y no nos han hecho ocasiones en el primer tiempo. En el segundo tras varias ocasiones nuestras ellos ya se nos han echado encima y Unai Simón ha sido providencial y ha parado el penalti. Este es un momento importantísimo de la temporada y Unai Simón es un porterazo y un lujo para nuestro equipo con dos paradas que nos han dado los 3 puntos".

Los problemas físicos de Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Yeray...

"Yuri Berchiche está ya más tranquilo, se estaba ahogando en una especie de taquicardia pero no soy médico, ojo eh, estaba como ahogado y asustado le costaba respirar pero ya está más tranquilo en la caseta y está bien, se le ve ya recuperado, le han hecho pruebas pero se ha asustado un poco él".

"En cuanto a Aymeric Laporte tenía una sobrecarga en el isquio en una carrera con Raúl Moro y ha pedido el cambio él mismo por precaución porque se veía bajando ya de ritmo y a Yeray la inactividad es lógico que se acuse con 90 minutos a este nivel de juego".