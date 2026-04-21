Ángel Cotán 21 ABR 2026 - 09:18h.

El icono rojiblanco agradece públicamente todo el apoyo recibido

Muere la mujer de Julen Guerrero, Elsa Landabaso

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Julen Guerrero atraviesa unos días muy complicados. El icono del Athletic Club, actualmente ejerciendo el cargo de Manager General en el CD Estepona, perdió a su mujer el pasado jueves. Un golpe durísimo para él y toda su familia que ha conmocionado a todo Bilbao. Tras unos días en los que ha recibido incontables muestras de cariño y apoyo, la leyenda rojiblanca emite una carta.

A través de su perfil oficial en la red social Instagram (@8julenguerrero), el líder de la parcela deportiva del CD Estepone se ha abierto en canal tras el fallecimiento de Elsa Landabaso. El ex futbolista de Portugalete, con unas sinceras líneas, siente el calor que tanto él como su familia han recibido tras un golpe muy duro.

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La carta de Julen Guerrero tras la pérdida de Elsa Landabaso

Estas son las líneas que ha compartido Julen Guerrero en su perfil oficial: "En nombre de la familia, amigos, allegados de Elsa, y en el mío propio, queremos agradeceros de corazón todas las muestras de cariño que hemos recibido desde que conocimos la triste noticia.

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Nos faltan palabras para expresar lo que han significado para nosotros vuestros mensajes, vuestro apoyo constante y todo el cariño que nos habéis hecho llegar en estos momentos tan difíciles.

Cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados y a recordar, una vez más, lo mucho que Elsa significa para todos. Gracias por estar, por vuestra cercanía y por tanto cariño. Un fuerte abrazo, Julen Guerrero".

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Unas línea que salen del corazón del icono de los leones en una situación muy difícil. Desde que se conociese la noticia, clubes, organismos y personalidades del fútbol han transmitido públicamente su pesar por la pérdida de la mujer de Julen Guerrero. Entre ellos su querido Athletic Club: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso. Gugan bego".