Nico Williams suma la camiseta del guerrero audaz del Ugeraga a su colección

El equipo vizcaíno vuelve a engancharse a la pelea por Europa tras quitarse el temor

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Bilbao¡Alivio en Bilbao! El Athletic Club de Ernesto Valverde se ha sacudido muchos de sus males este martes en San Mamés al vencer su derbi frente al CA Osasuna de Alessio Lisci y pese a no enamorar y sufrir un buen número de percances físicos ha logrado apagar todas las alarmas al llegar a los 41 puntos a falta de 6 jornadas por disputarse.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas rojiblancos del duelo de la jornada 33 de LALIGA EA SPORTS ganado por los leones en la Catedral que terminaba con un marcador de (1-0) gracias al gol de Gorka Guruzeta (lleva ya 15 esta campaña) y los paradones de un épico Unai Simón.

Borja Conde

Interminable sufrimiento del Athletic para conseguir una victoria casi definitiva frente a Osasuna para cerrar el feo asunto ese de la permanencia. Pero habría que poner otra estatua en la explanada junto a la de Iribar: la de Unai Simón. Un penalti y una parada inverosímil de valor gol fueron la clave para mantener la portería a cero y asegurar los tres puntos. Que lo voceras habituales se atrevan a juzgarle sin ver sus actuaciones para poner a otro portero en el mundial con la selección española clama al cielo. Pero son así de paniaguados algunos…

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Volviendo a lo importante, salió el Athletic muy convencido de ir a por la victoria, con la alineación más clásica de Valverde con la variación de Berenguer por Sancet. Los rojiblancos salieron intensos, intentando romper la presión de Osasuna, y ahí estuvo muy bien un recuperado Nico, que una brillante jugada se fue de varios rivales, disparó y su rechace cayó a los pies de Gorka Guruzeta que estaba con el fusil preparado.

Luego vino el show del árbitro de turno, que primero señaló penalti a favor del Athletic, cortando la jugada de ataque de Iñaki en el área para a continuación, ir al VAR a revisarlo y anularlo. Perplejos nos hemos quedado en San Mamés con el trencilla y su ayudante de banda, que no dio una a derechas.

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Todo esto enturbió el juego del Athletic que llegó al descanso con ventaja pero pidiendo la hora. Tras la reanudación, Osasuna tiró para arriba y el Athletic se encerró atrás, no supo tener la pelota, y sufrió las acometidas de los navarros, y además, varias incidencias en forma de lesión. Primero Laporte, y luego Yuri en un susto que dejó San Mamés helado tras desplomarse en el centro.

Estando muy achuchados atrás, el árbitro volvió a tirar de VAR para sancionar un penalti a favor de los rojillos, pero Unai Simón, soberbio, lo atajó con maestría ante Budimir. Todavía se lamentaba el delantero goleador cuando le sacó un balón de la línea con la palma de la mano el arquero de Murgia, claro MVP hoy.

Y fueron pasando los minutos lentamente, aún más tras la expulsión de Jauregizar por doble amarilla, y los 8 minutos de descuento. No ve las cesiones al portero pero si es ligero con los minutos el señor colegiado. Y así acabamos el encuentro, colgados del larguero, con Yeray cojo, Iñaki dejándose el alma en cada balón, Rego incrustado atrás… un drama con final feliz. Poco fútbol hoy, pero mucho esfuerzo que ha bastado para la victoria. Hoy sí.

Raúl Guerrero

El Athletic se deja el alma para amarrar los 3 puntos. Partido agónico ante Osasuna que pudo llevarse algo más pero para eso tememos a Unai Simón, Budimir va a soñar con él seguro, después de pararle el penalti, un cabezazo del rojillo parecía que acababa en empate pero una mano providencial de Unai dejaba las cosas como estaban.

1-0 con gol de Guruzeta mediada la primera mitad daba la victoria a los rojiblancos en un choque no apto para cardíacos. No ha sido un buen partido del Athletic pero a estas alturas esto nos importa bien poco, había que ganar y se ha ganado. Los rojiblancos han sufrido mucho en la segunda mitad con el susto de Yuri, la lesión de Laporte y la expulsión de Jauregizar, pero la afición ha empujado como nunca para poder aguantar los últimos minutos y dejar los puntos en Bilbao.

Vamos a quedarnos con lo bueno que saben estos 3 puntos y a recuperar efectivos que hoy más de uno a acabado tieso, el sábado nos espera el Cholo Simeone con los brazos abiertos...

Potxolo Artaburuak

Triunfo agónico del Athletic, que sirve para ir alejando fantasmas y enfocar el final de temporada con más tranquilidad. Ha sido contra Osasuna un partido plagado de contratiempos para el Athletic, penalti en contra incluido, del que ha salido airoso en el marcador, pero habrá que ver que consecuencias tiene para los tres lesionados.

El partido en sí no ha sido para echar cohetes, pero mantener la portería a cero, gracias Unai, suma otra pequeña victoria en este penoso andar del equipo por la Liga. Demasiado sufrimiento entre lesiones, penaltis en contra, expulsiones,....

Contra Osasuna no quedaba otra que ganar, y se ha ganado, en otra tarde de desfibriladores, en que la afición zurigorri ha envejecido cinco años de golpe.

Carmelo Rodrigo

Victoria clave pero agónica de un Athletic que está pidiendo a gritos que suene la campana liguera, y a veranear. Esta tarde, sólo las odiseas de un heroico Unai Simón han impedido que Osasuna se llevase los tres puntos a Pamplona.

Desde luego, la horrible situación tanto mental como anímica -no digamos ya de fútbol, creación, precisión...- de este equipo se ha notado cuando tras parar Unai el penalti a Budimir, el equipo se ha quedado aconejado, sin saber bien qué hacer, cuando el 90% de los rivales hubieran atacado en tromba, buscando el segundo gol, tras ese subidón de adrenalina.

En fin, que un imperial Unai, los muy aseaditos Gorosabel y Guruzeta, más tres minutos de Oihan Sancet que ha dormido el encuentro provocando un par de faltas, han bastado para ganar. Lo demás, para el olvido. Y el sábado al Metropolitano, sin dos futbolistas tan necesarios en este tipo de choques como Yuri y Jauregizar. De excursión iremos...

Borja Osorio

Objetivo cumplido en un partido agónico y en el que se han sumado los 3 puntos gracias a Don Unai Simón, soberbio en la detención del penalti y en un paradón a bocajarro de un perfecto cabezazo de un rival osasunista, la mano que ha sacado abajo y a bocajarro ha sido antológica.

El partido por lo demás no ha tenido mucha vistosidad, el Athletic con sus penurias futbolísticas y tácticas, ¡que equipo tan plano es! y Osasuna, mucha posesión y cero profundidad, el gol ha llegado tras una buena jugada de Nico Williams, en la que su disparo errático lo ha despejado Herrera al centro y Guru estaba en el sitio perfecto y ha rematado a la red, poco más que destacar.

En la segunda parte el equipo ha seguido igual, sin acierto y sin crear fútbol, y cuando parecía que no ocurría nada, en un córner, el VAR ha llamado al árbitro y ha pitado penalti por mano, curioso que la que pitó al Athletic en el primer tiempo, el ínclito del VAR, Del Cerro, quién si no... anulaba dicha acción,... Unai Simón paraba el penalti a Budimir, y minutos después Jauregizar ha visto la segunda amarilla y ha sido expulsado.

A partir de ahí hasta el final, más los 8 minutos de alargue, han sido una agonía y los leones han defendido con uñas y dientes el resultado con 10, vital para coger aire las últimas jornadas y no ir con el gancho al Wanda y a Mendizorrotza.

En definitiva, objetivo cumplido y que se acabe cuanto antes este esperpento de temporada. No voy a analizar a ningún futbolista porque no es el día y bastante hemos hablado sobre los estados de forma de casi todos los integrantes importantes de la plantilla, tiempo habrá…

Mikel Bizar

Si está crónica fuese un reparto de puntos de esos que hacen algunos medios lo tendría claro.

Uno para San Mamés, dos para la Virgen de Begoña y tres para Don Unai Simón. Auténtico MVP y máximo mejor jugador del partido de hoy. Y también por qué no, me quedo con el compromiso de Iñaki, poco fútbol pero MVP en esfuerzo y liderazgo. Por lo demas, me he pasado setenta y dos minutos pidiendo la hora. Y es que desde el gol de Guru poco o nada hemos hecho. Un par de ataques y poco más.

Cuando Osasuna se ha dado cuenta de que podrían pescar, estaban suficientemente cansados, menos mal. Este equipo me recuerda a Athletics pasados, al de Berizzo, al del Cuco. Y aún así estamos novenos, que por futbol y dinámica es para estar contentos.

En fin, como decían Jon Uriarte y Txingurri, ya con la permanencia asegurada prácticamente, nos espera un final de temporada larguísimo, porque no tiene pinta de mejorar. Tiesos físicamente y sin recursos. Tres puntos que saben a gloria. Nada más.

Deme Eguia

Una victoria muy importante la conseguida en San Mamés ante Osasuna, por 1-0, que nos vale, al dejar la portería a cero después de 21 partidos, pero que ese éxito ha sido conseguido por nuestro gran portero Unai Simón, que ha sido considerado MVP, pues si ha parado un penalti, acto de intuición, el paradón que ha hecho a un cabezazo de Budimir ha sido espectacular; creo que hoy Unai Simón se ha ganado la titularidad en el Mundial.

Ahora volviendo al equipo del Athletic y del partido, es penoso ver a muchos jugadores como circulan por el campo, sin juego combinativo, sin calidad individual, porque hoy la casta ha venido por las lesiones y la expulsión de Jauregizar, el único que tiene casta.

Hemos visto una jugada de Osasuna ensayada con movimientos de varios jugadores, que me ha producido una envidia futbolística porque nosotros no sacamos ni córneres ni faltas que puedan hacernos creer que se entrenan en Lezama,... como no permiten ver ahora los entrenamientos, no sabemos lo que entrenan.

Voy a comentar la actuación arbitral, para que Urizar, en Onda Vasca, no se enfade conmigo. Creo que Garcia Verdura, ha acertado en no pitar el penalti de Lucas Torró, y por el contrario sí son tarjeta las dos de Jauregizar y el penalti de Yeray se tiene que pitar.

Dicho esto, pido al CTA que nos expliquen los penaltis de Yuri en Mallorca y de Vivian en Sevilla. Tampoco fueron y nos metieron en este problema de autoestima.

Valverde ha recibido una lección de como un equipo que va a por el partido, cambia su dibujo y pone dos delanteros centros, dos extremos y cambia a tres centrales, no ha conseguido Alessio Lisci su objetivo, pero sus aficionados seguro le reconocen sus intenciones.

Deseo y espero conseguir los puntos necesarios para la salvación el sábado próximo en el Metropolitano y esperar a la temporada que viene con otro entrenador y una plantilla más aseada.