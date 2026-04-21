Pablo Sánchez 21 ABR 2026 - 22:56h.

Unai Simón hizo magia ante Budimir en San Mamés: "Tengo plena confianza en los penaltis"

Protagonizó varias intervenciones de peso

Compartir







Alessio Lisci, técnico de Osasuna, se mostró muy crítico tras la derrota de su equipo en San Mamés y lamentó que no pueden "tirar una primera parte así y no estar vivos en ciertas situaciones en partidos que se deciden por detalles”. Tanto el míster como algunos de los protagonistas sobre el verde del conjunto rojillo destacaron el gran partido de Unai Simón.

“Cuando el partido es feo, encajamos gol en situaciones en las que vivimos poco el partido. Incluso tienen opciones de meternos el segundo gol de la misma forma. Tenemos que vivir mucho más esas acciones sobre todo cuando el partido es feo, más aún a estas alturas de liga”, manifestó en la sala de prensa de San Mamés.

PUEDE INTERESARTE El Athletic se reconcilia con San Mamés y vuelve a mirar a Europa tras batir a Osasuna (1-0)

“Tras el descanso, hemos corregido y hemos hecho méritos para empatar el partido”, dijo. Pero Osasuna se topó con Unai Simón, del que Lisci dijo que “cuando el portero actúa de esa forma solo podemos darle la enhorabuena”.

“Cuando el rival está supuestamente en una situación peor que la nuestra, que no era así porque solo había un punto de diferencia, tienes que saber jugar este partido”, aseveró. “El Athletic no ha hecho mucho más que nosotros, pero ha aprovechado esas situaciones. Ha habido momentos, sobre todo en segundas jugadas en la primera parte, en la que el equipo podía haber hecho algo más”, analizó.

PUEDE INTERESARTE El Athletic puede presentarse en cuadro el sábado en el Metropolitano

Los piropos de Javi Galán

Sobre las dos intervenciones de Unai Simón que evitaron el empate de Osasuna, Galán dijo: “Es un gran portero, ha hecho la del penalti y una parada muy buena a Budimir, el caso es generarlas y si tienen el acierto de pararlas, pues felicitarle y ya está".

"Hay que seguir en esta línea, no hay que pensar en otra cosa. Hay que pensar en llevarse los tres puntos el domingo y ya se irá viendo poco a poco dónde nos colocamos”, manifestó. “Pero cuanto antes la permanencia. Ganar el domingo y tener esa ilusión”, concluyó.