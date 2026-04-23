Asís Martín 23 ABR 2026 - 10:12h.

Tras un mes de baja, Paredes volvió a la convocatoria ante el Villarreal de Marcelino pero no juega

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BilbaoA menudo en las redacciones periodísticas se suelen lanzar unos reportajes de orientación nostálgica llamados ‘qué fue de’… en el que se tira de biografía y se desvelan las últimas novedades de algún famoso desaparecido un poco en el olvido. En el caso del Athletic Club, que afronta la fase final de la temporada y de la tercera etapa de Ernesto Valverde en Bilbao, seguramente habría que preguntarse cómo le va la vida al central vizcaíno Aitor Paredes.

Está claro que con Yeray Álvarez ya recuperado y jugando incluso un par de partidos como titular -ante Getafe y Osasuna-, su papel en las filas rojiblancas se ha visto seriamente comprometido ante la presencia además de dos internacionales y campeones de Europa como son Aymeric Laporte y Dani Vivian.

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De hecho el ‘Americano de Arrigorriaga’, gran amante de la NFL, entrena con normalidad en Lezama junto al resto de sus compañeros pero hace tiempo que no tiene minutos en partidos con Valverde. Lo último que supimos de él fue un ‘Parte médico’ oficial fechado el 6 de marzo. Decía literalmente que el "defensa no entra en la convocatoria del partido que se jugará contra el FC Barcelona por una contusión en el gemelo de su pierna izquierda".

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Una lesión sufrida al chocar accidentalmente con el guardameta Alex Padilla durante el partido de vuelta de semifinales de Copa perdido en Anoeta contra la Real Sociedad y por ello se supo que no estaría disponible para el partido de LALIGA que se iba disputar en San Mamés contra los blaugranas de Hansi Flick.

Tras un mes de baja, Aitor Paredes volvió a la convocatoria ante el Villarreal. No ha jugado ni ante el Submarino ni Osasuna. ¿Lo hará contra el Atlético?

Por entonces, marzo, se dijo aquello ya tan manido en este tipo de comunicaciones sobre asuntos físicos de que "Queda pendiente de evolución".

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Pues tras el partido ante los txuri urdines de Pellegrino Matarazzo, luego campeones de copa ante el Atlético de Madrid, jugado el 4 de marzo no ha vuelto a tener ni un solo minuto de juego más. El defensa vizcaíno, que ha sumado un gol y una asistencia en esta campaña, además de ver 9 tarjetas amarillas y una roja, tiene seis partidos por delante para ver si Valverde le vuelve a dar algo de chance.

Desde luego el martes ante Osasuna, Aymeric Laporte pidió el cambio por precaución con problemas en los isquios y Yeray Álvarez se mostró absolutamente derrengado, tirado en el terreno de juego, después de acabar los últimos minutos de ese derbi ante los rojillos arrastrando una cojera muy llamativa.

Esta temporada Aitor Paredes ha disputado 28 de 46 partidos, 26 de titular y 2 de suplente, para un total de 2.255 minutos jugados

¿Y el futuro?

Después llegará el momento de que con la llegada a Bilbao del apalabrado técnico alemán de origen balcánico Edin Terzic deba de plantearse lo que ocurra en la próxima temporada en la que aparte del Big Three (ya que le gusta tanto a ‘Pare’ la NBA) de centrales tienen contrato en vigor Aitor Paredes y Unai Egiluz cuando no está nada claro que el Athletic vaya a poder competir en Europa y puede que tenga tan solo que afrontar dos competiciones (Liga y Copa).