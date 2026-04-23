Asís Martín 23 ABR 2026 - 08:43h.

El Mundial ya atisba a un muro parapenaltis llamado Unai Simón

El Junior de los Williams no ha estado a su nivel y el caso ha levantado ampollas entre los athleticzales

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BilbaoSe está poniendo caro llegar bien al Mundial 2026 como se ha visto con la lesión de Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona que ha sufrido una rotura muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda mientras lanzaba el penalti en el partido contra el Celta de Vigo por lo que podría perderse lo que resta de temporada.

En el Athletic Club, Aymeric Laporte dio un susto ante Osasuna que tal vez se quede en una sobrecarga y si en la entrevista con Patxi Salinas habíamos hablado aquí en ElDesmarque Bizkaia por ejemplo del adiós de Ernesto Valverde, del mal momento futbolístico del Athletic Club, o de la polémica figura actualmente en Bilbao de Oihan Sancet, tampoco podemos dejar en el tintero a Nico Williams Arthuer.

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El hermano pequeño de Iñaki Williams ha vivido un curso tortuoso por culpa de la pubalgia que arrastra desde la campaña pasada, lo que le ha hecho estar muy renqueante en su juego e incluso tener una baja final de un par de meses para ponerse a punto con un "tratamiento externo" a Lezama.

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Algo que ha despertado cierto enfado entre la afición del Athletic, ya que muchos piensan que el jugador navarro va a acabar yendo en aceptables condiciones al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuando no ha podido rendir a satisfacción de la entidad de San Mamés prácticamente más que en algunos partidos sueltos.

En ese sentido, el hermano menor de Julio Salinas nos ha declarado en ElDesmarque que "con Oihan Sancet, Nico es el otro jugador franquicia del Athletic, un futbolista al que le has renovado con una ficha altísima de auténtico crack. O sea, que haces un esfuerzo brutal para retener a uno de tus mejores jugadores de la plantilla, y luego resulta que el rendimiento ha estado muy alejado de sus verdaderas posibilidades. Es más, para mí Nico Williams nos ha dado un rendimiento bajísimo esta temporada".

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"Y ahora qué pasa, claro que la gente se cabrea, porque piensa que ahora se va a poner bien para el Mundial, tras no haber hecho prácticamente nada en toda la temporada"

"Yo he de decir que sé perfectamente lo que es la pubalgia, porque me tuve que operar en mi etapa en el Athletic lo que es una situación jodida porque te aparta cuatro o cinco meses de los terrenos de juego y a mí me afectó más que a Nico, porque yo era lento y con esa operación todavía lo parecía más. Pero él que tiene siete velocidades, bueno todavía puede ir en sexta para superar a sus defensas" esgrime Patxi.

"Pero es cierto que su rendimiento ha sido esta temporada muy bajo, porque con la plantilla que tenemos y estando el equipo en Champions con ese escaparate pensábamos que iba a ser un jugador determinante para estar entre los cinco primeros puestos, pero es que prácticamente ni le hemos visto el pelo por San Mamés".

Y aquí se hace la 'pregunta del millón'... "Que de quién es la culpa, pues es una buena pregunta para mirarse al espejo y hacer autocrítica y que alguien salga a dar explicaciones de por qué no se ha operado, de por qué se ha procedido así con un tratamiento conservador. Pero para el esfuerzo que se ha hecho para que se quede en Bilbao durante tantos años la verdad es que el rendimiento ha sido muy bajo y llama la atención" comenta Patxi Salinas.